Přestaňte plýtvat jídlem: Tipy, jak potraviny správně skladovat

Víte, že podle celosvětových statistik až 60 % zakoupeného jídla skončí v odpadkovém koši? Snížit zbytečné plýtvání jídlem přitom není nic složitého. Inspirujte se našimi tipy a začněte už při dalším vybalování nákupu.

Naklíčené brambory, zkyslé mléko nebo přezrálé ovoce. Některé potraviny mají sice krátkou trvanlivost, mnohdy však putují do koše proto, že jsou uložené v nevhodných podmínkách. Správným skladováním ovoce, zeleniny, uzenin i trvanlivých potravin nejen, že skoncujete s plýtváním, ale výrazně tím prodloužíte trvanlivost jídla a ve finále tak i ušetříte.

Udělejte si v lednici pořádek

Prvním a nejdůležitějším krokem, jak snížit potravinový odpad v domácnosti, je uspořádaná lednice. Uzeniny, sýry a další potraviny s krátkou trvanlivostí dávejte do dóz na potraviny, budete je tak mít pěkně na očích a nezapomenete je včas spotřebovat. Zeleninu ukládejte do spodní přihrádky v lednici s papírovou utěrkou na dně, která pohltí vlhkost a prodlouží tak trvanlivost hlavně listové a kořenové zeleniny. Avšak brambory, cibule a česnek do lednice nepatří, déle vám vydrží na chladném a tmavém místě ve spíži. Stejně tak exotické ovoce a citrusy můžete s klidným svědomím nechat při pokojové teplotě v míse na kuchyňské lince, kde vám dozraje.

Mějte ve spíži vše uspořádané

Moli umí ve spíži nadělat pěkný nepořádek. Mouku, cukr, sůl a další sypké potraviny proto mějte vždy v uzavíratelných sklenicích. Než se však do generálního úklidu spíže pustíte, pořiďte si vhodné dózy na uchovávání potravin. Na FAVI.cz najdete praktické sklenice i nádoby všech tvarů i velikostí, se kterými budete mít ve spíži všechno pěkně zorganizované a po ruce.

Vedle ovoce a zeleniny v koši nejčastěji končí plesnivé pečivo. Neskladujte ho proto v igelitových sáčcích, ale raději jej zabalte do čisté utěrky a schovejte do chlebníku. Poctivý kváskový chléb vám takhle vydrží klidně i týden. A pokud už dopředu víte, že pečivo nestihnete sníst, dejte ho do mrazáku.

Naučte se mrazit

Mražení potravin je ideální způsob, jak uchovat přebytky ovoce, zeleniny i zbylé porce z oběda. Jenže nesprávně zmražené jídlo se může zkazit i pod bodem mrazu. Aby mrazák pracoval tak, jak má, udržujte ho co nejvíce zaplněný. Pokud tolik jídla mrazit nechcete, můžete ho zaplnit plastovými lahvemi s vodou. Pamatujte však, že různé druhy potravin si žádají odlišný způsob zmrazování.

Maso a ryby dávejte v mrazáku do zadní části přihrádky, aby nebyli vystavené prudkým změnám teplot při otevírání dvířek.

Zeleninu před zamrazením oloupejte, nakrájejte a krátce blanšírujte. Uchová si tak maximum chuti i vitamínů.

Ovoce omyjte a zlehka posypte moučkovým cukrem, aby si zachovalo sladké aroma.

Hotová jídla zamrazujte spíše po menších porcích a v plastových nádobách na potraviny.

Bylinky nasekejte, smíchejte s kapkou olivového oleje nebo vodou a dejte do tvořítek na led.

Houby před zamrazením osmahněte na másle, nechte vystydnout a až poté dejte do mrazáku. Zachovají si tak svou chuť i texturu.

zdroj: Dose Juice on Unsplash

Využívejte zbytky

Další cestou, jak snížit plýtvání jídlem, je naučit se využívat zbytky. Z pečeného kuřete například uvaříte skvělý vývar, z flekatých banánů zase upečete lahodný banánový chlebíček a z přezrálého ovoce si připravíte zdravé smoothie. Zeleninové slupky a odkrojky si odkládejte do uzavíratelné nádoby v lednici a o víkendu z nich uvařte zeleninový vývar, který se hodí jako základ do rizota, omáčky i zeleninových krémů.

Kompostujte

Když už jídlo opravdu musíte vyhodit, dejte ho na kompost. S praktickým a designovým vermikompostérem dnes navíc můžete kompostovat i v tom nejmenším bytě. Elegantně v něm zkompostujete veškerý bioodpad, a ještě získáte kvalitní hnojivo pro pokojové rostliny i zahrádku na okně. A pokud se vám představa žížal v domácnosti příčí, inspirujte se v Japonsku a přenechte v kompostu rozklad odpadu na bakteriích bokashi.

Tip na závěr: Sháníte nové vybavení do kuchyně a jste fanoušky starožitného stylu? Podívejte se také na nabídku starožitných příborníků.