Navalného zadrželi krátce po příletu do Moskvy přímo na letišti

Krátce po příletu z Berlína do Moskvy byl ruský opoziční politik Alexej Navalnyj zadržen přímo na letišti Šeremetěvo při průchodu pasovou kontrolou.

Známý kritik režimu ruského prezidenta Vladimira Putina se vrátil do Ruska po několikaměsíčním pobytu v Německu, kde se zotavoval z následků otravy, z níž viní prezidenta a ruskou tajnou službu. Kromě samotného Navalného bylo v Moskvě na letišti Vnukovo v souvislosti s jeho příjezdem zatčeno 58 osob, uvedl nevládní portál OVD-Info, který se zabývá monitoringem policejních zákroků.

Navalnyj byl podle svědků zadržen před tím, než oficiálně vstoupil na ruské území, když ukazoval pohraniční kontrole svůj pas. Jeho žena Julija, Navalného mluvčí a právník kontrolou prošli.

Zatím není jasné, z jakého přesně důvodu byl politik zadržen. O tom, že mu po návratu hrozí okamžité zatčení, ale ruská vězeňská služba (FSIN) informovala již ve čtvrtek. Služba upřesnila, že Navalnyj se nedostavil v Moskvě na kontrolu v souvislosti s podmíněným trestem za zpronevěru, který si odpykával. Agentuře Reuters dříve jeden z právních obhájců známého kritika Kremlu sdělil, že jeho klientovi hrozí po návratu do vlasti až 3,5 roku vězení.

Po přistání letadla Navalnyj ještě stihl dát přímo na moskevském letišti rychlý rozhovor. "Jsem šťastný, že jsem přiletěl, je to můj nejlepší den za posledních pět měsíců. Tady je můj domov. Nemám strach, vím, že mám pravdu a že věci, za které jsem stíhán, jsou vykonstruované," citoval politika a blogera portál meduza.io.

Letadlo aerolinií Pobeda s Navalným na palubě přistálo na letišti Šeremetěvo poté, co úřady uzavřely pro přílety letiště Vnukovo, kam byl původně přílet komerčního letu z Berlína naplánován. Na Vnukovu, kde se shromáždili Navalného příznivci, policie pozatýkala bezmála 60 lidí.

Mezi zadrženými jsou spolupracovníci Navalného z Fondu boje s korupcí Ljubov Sobolová a Ruslan Šaveddinov. Policie také zatkla manažerku Navalného štábu Anastasiju Kadetovovou, Navalného asistenta Ilju Pachomova, novináře zpravodajského portálu Novaja gazeta a další.

Příletová hala i další prostory letiště Vnukovo byly před plánovaným příletem přehrazeny a uvnitř původně zůstávali jen zaměstnanci letiště, policie a bezpečnostní složky v civilu, než tam nakonec začali proudit i Navalného příznivci. Bezpečností opatření na letišti byla zpřísněna a před letištěm parkovaly vozy vězeňské služby. I po Navalného příletu na jiné letiště policisté ještě po určitou dobu blokovali odjezdy z areálu letiště, když se shromážděný dav začal rozcházet.

Navalnyj se v Německu od loňského srpna zotavoval poté, co se jej někdo pokusil otrávit. Před tím zkolaboval na palubě letounu ze sibiřského Tomsku do Moskvy a úřady později povolily příbuzným jeho transport do Berlína, kde se z otravy léčil. Během převozu byl v bezvědomí. Podle německé armádní laboratoře byl otráven zakázanou nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok. Výsledek analýzy potvrdily i laboratoře ve Francii a ve Švédsku, ke stejnému závěru dospěla také Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW).

Navalnyj z pokusu o otravu obvinil Vladimira Putina a ruskou tajnou službu FSB. Ruské úřady podíl na jeho otrávení odmítají a zpochybňují, že byl vůbec otráven. Evropská unie a Británie kvůli věci uvalily sankce na Putinovy spolupracovníky, Moskva odpověděla vlastními postihy.

Petříček i politici ze zemí EU zatčení Navalného odsoudili

K okamžitému propuštění Navalného vyzval předseda Evropské rady Charles Michel. Zatčení ruského opozičního politika jasně odsoudil i český ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Krok ruských úřadů pokládá za politicky motivovaný akt a na twitteru uvedl, že bude chtít věc projednat na nejbližším jednání rady ministrů zahraničí EU. "Byl zatčen za své názory, nikoli za to, co je mu formálně kladeno za vinu. Ruský režim tím porušuje mezinárodní smlouvy o lidských právech," podtrhl Petříček s tím, že na ministerském jednání navrhne diskusi o možných sankcích.

Zadržení @navalny je politicky motivováno. Byl zatčen za své názory, nikoli za to, co je mu formálně kladeno za vinu. Ruský režim tím porušuje mezinárodní smlouvy o lidských právech. Budu chtít, abychom se tomu věnovali na nejbližším unijním jednání rady ministrů zahraničí (FAC). — Tomáš Petříček (@TPetricek) January 17, 2021

Po reakci na zatčení Navalného volá také Estonsko, Litva, Lotyšsko a Polsko. "Zadržení Alexeje Navalného je jen další důkaz, že se ho ruské úřady snaží umlčet. Zatčení jen podtrhuje potřebu vyšetřit obvinění, že za jeho otravou stojí lidé, kteří dostali příkazy z nejvyšších státních pozic," sdělila ředitelka moskevské kanceláře mezinárodní lidskoprávní organizace Amnesty International (AI).