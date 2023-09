Přes vchodové dveře do domu se dostanou za pár vteřin. Jak tomu zabránit?

Lupiči mají napilno celoročně a každý rok mají na svém kontě přes 26 tisíc případů vloupání. A není to pro ně přitom nic složitého. Majitelé domů a bytů jim celou situace významně usnadňují. Podceňují totiž zabezpečení své nemovitosti. A přitom by často stačilo mít pořádné vchodové bezpečnostní dveře do domu.

Do dvou minut je po zámku Dostat se do bytu nebo do domu není nic složitého. Obzvlášť, pokud znáte ty správné triky. A nejčastější jsou ty, které platí na dveře. Lupiči moc dobře ví, jak snadno prolomit zámek domovních dveří pomocí speciálního vyklepávacího klíče. Jde o takzvaný bumping, díky kterému jsou zloději schopní otevřít dveře do dvou minut, a to aniž byste si pak všimli jakéhokoliv poškození dveří. Jde o rychlou a účinnou metodu, která je velmi efektivní u všech klasických zámků. zdroj: Tisková zpráva Spolehlivé bezpečnostní třídy Chcete zlodějům ztížit život? Připravte jim překvapení v podobě vchodových bezpečnostních dveří do domu. Ty můžou mít jednu z šesti bezpečnostní třídy. Zatímco číslo 1 vás ochrání nejméně, číslo 6 na tom z hlediska bezpečnosti nejlépe. U vchodových dveří do rodinného domu vám ale naprosto postačí bezpečnostní třída 3, která vám poskytne optimální ochranu proti vloupání. Kombinace zámků pro větší bezpečí 100% ochranu proti vloupání vám nemusí poskytnout ani sebelepší zámek. Proto byste si měli pořídit vchodové dveře do domu s vícebodovým ochranným systémem. Součástí bývá kvalitní centrální zámek a pomocný zadlabávací zámek napojený na centrální zamykací systém. Díky dalším zámkům je pro zloděje složitější se přes dveře dostat a navíc jim to bude nepochybně trvat delší dobu. Funkční a pěkné dveře Vymlouvat se, že vchodové bezpečnostní dveře do domu nebudou vypadat dobře, už v dnešní době nejde. Je proto lepší držet krok a ochránit svůj domov. Všechny bezpečnostní prvky jsou ukryty v dveřním křídle, takže si jich na první pohled ani nevšimnete. A je jedno, jestli si pořídíte kvůli velikosti stavebního otvoru vchodové dveře do domu 80 cm nebo 90 cm. zdroj: Tisková zpráva Takové vchodové dveře do rodinných domů jsou moderní, elegantní a hlavně zapadnou do každého interiéru i exteriéru. Vyrábí se totiž hned v několika barevných odstínech. Oblíbenou variantou českých domácností jsou tak vchodové dveře do domu zlatý dub, nebo třeba klasické bílé vchodové dveře do domu. Nic vám tak nebrání pustit se do výběru a vyhnout se tomu, aby se váš dům stal číslem v každoroční statistice vloupání.

