Premiéra Baletu Národního divadla BEYOND VIBRATIONS

Komponované představení z děl tří významných současných choreografů nabízí nejen moderní pohybový slovník a nebývalou hloubku metaforického sdělení, ale i vibrace „nástrojů“: tančícího těla a znějící struny. Krzysztof Pastor, Hans van Manen a Marco Goecke a jejich abstraktní balet, estetická střídmost.

Hans van Manen je nejznámější a nejuznávanější taneční umělec, jaký se kdy v Nizozemsku narodil – jeho dílo čítající sto padesát baletů patří ke klasice evropského divadelního repertoáru. Krzysztof Pastor, umělecký ředitel Polského národního baletu Teatr Wielki, tančil s Nizozemským národním baletem deset let a jako choreograf v Amsterdamu vytvořil velké celovečerní inscenace. Marco Goecke pochází z německého Wuppertalu, studoval tanec na Královské konzervatoři v Haagu a řadu let vytvářel choreografie pro Scapino Ballet Rotterdam a Nederlands Dans Theater (NDT), kde je od roku 2013 hostujícím choreografem.

Beyond Vibrations nabídne divákům Národního divadla dílo Moving Rooms Krzysztofa Pastora, Frank Bridge Variations Hanse van Manena a Fly Paper Bird Marca Goeckeho.

Kromě vibrací spojuje jednotlivé tvůrce láska ke střízlivosti, umírněné přesné harmonii. Choreografie mohou být dramatické, ale nikdy melodramatické. Čistota projevu, estetická střídmost – to je Beyond Vibrations.

Moving Rooms

Krzysztof Pastor vytvořil své dílo pro Nizozemský národní balet v roce 2008 a nyní osobně přijel do Prahy titul se souborem Baletu Národního divadla nastudovat. „Těší mě, že jsem byl uměleckým šéfem Baletu Filipem Barankiewiczem do Prahy pozván. Tanečníci jsou tu opravdu dobří a je mezi nimi řada osobností. A od začátku mě práce s nimi těšila. Mám z toho radost. Třeba včera jsme na baletním sále při práci strávili šest nebo osm hodin a já jsem cítil, že to je opravdový dialog. Komunikovali jsme spolu, tanečníci se na všem podíleli, vznikla pozitivní nálada. Doufám, že diváci po zhlédnutí Moving Rooms odejdou z divadla povzbuzení, plní energie. Že je ten zážitek naplní pozitivními vibracemi,“ říká Krzysztof Pastor, první z choreografů komponovaného večera.

Frank Bridge Variations

Nizozemský choreograf Hans van Manen, žijící legenda, přináší ve svém díle dotek čistoty a elegance. Choreografii vytvořil pro Nizozemský národní balet v roce 2005. Van Manen evokuje podmanivý vesmír harmonie a krásy, jež jsou pro něho typické. Postavy na jevišti kreslí křivky, kruhy a spirály.

Hans van Manen je mezinárodně uznáván jako jeden z velmistrů současného baletu. Jasnost ve struktuře, rafinovaná jednoduchost a averze k přebujelým ornamentům tvoří klíčové prvky extrémně muzikálních choreografií, které se vždy týkají lidských vztahů, i když jsou považovány za čistě abstraktní.

Fly Paper Bird

Posledním dílem nového baletního triptychu je opus uznávaného německého tvůrce Marca Goeckeho k Páté symfonii Gustava Mahlera. Choreografie vznikla v roce 2021 pro Vídeňský státní balet. Marco Goecke je označován za nejvýznamnějšího současného německého choreografa. Kdo zná Goeckeho pohybovou řeč, postřehne okamžitě pro něj typickou koncentraci na horní polovinu těla: bleskurychlé, velmi přesné pohyby paží, které působí téměř jako třepotání. Zdá se, jako by tanečník konkuroval Mahlerově bouřlivé hudbě.

Dramaturgyně Nadja Kadel říká: „Je v tom skrytý paradox dočasnosti – slovo spásy ve správný čas jako klíč k nekonečnu, naděje ve správný okamžik spolu s obavami z času, který požírá naše bytí. To je to, co Goeckeho zajímá.“