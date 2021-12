Aktualizováno: Premiér Petr Fiala dnes uvádí do úřadů dalších devět ministrů

Premiér Petr Fiala dnes uvádí do úřadů dalších devět ministrů.

(AKTUALIZOVÁNO, 13:37) Úkolem ministerstva školství bude uvést do života Strategii 2030+, kterou vypracovalo předchozí vedení resortu a na které panuje politická shoda. Po dnešním uvedení do úřadu to novinářům řekl nový ministr školství Petr Gazdík. Dokument se zabývá modernizací českého školství. To podle Gazdíka potřebuje změnu a potřebuje se připravit na budoucnost. Základní dovedností žáků a studentů musí být schopnost učit se novým věcem. Politickým náměstkem Gazdíka se stane dosavadní ministr Robert Plaga, který už jako náměstek na ministerstvu působil v minulosti.

Nový ministr kultury Martin Baxa chce ve vládě usilovat o to, aby se v případě lepší epidemické situace kultura vracela do normálu a vznikl jasný plán jejího fungování. Řekl to na dnešní tiskové konferenci poté, co jej do úřadu uvedl premiér Petr Fiala. Baxa považuje za důležité dokončit zákon o veřejných kulturních institucích, novelu autorského zákona či novelu mediálních zákonů. Baxovi dnes předal úřad Lubomír Zaorálek.

Nová ministryně pro životní prostředí Anna Hubáčková se chce ve funkci zaměřit na otázky spojené s klimatickou změnou, ochranu pitné vody, zavádění obnovitelných zdrojů energie a omezení uhlí, evropský Green Deal či dořešení havárie na Bečvě. Řekla to dnes novinářům poté, co ji do úřadu uvedl premiér Petr Fiala. Dodala, že chce navázat užší spolupráci s ministerstvy zemědělství, průmyslu a obchodu či dopravy.

(11:15, původní zpráva) Sedm členů svého týmu uvedl do funkcí už v pátek, několik hodin poté, co koaliční kabinet tvořený Spolu a Piráty se STAN jmenoval v Lánech prezident Miloš Zeman a poté se ve Strakově akademii sešel k prvnímu zasedání.

Na jmenování do vládní funkce ještě čeká budoucí ministr zemědělství Zdeněk Nekula, který je kvůli nákaze covidem-19 v izolaci a neměl možnost mluvit s prezidentem. Resort zatím dočasně řídí šéf lidovců a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Symbolické předání ministerstev se odehrává za přítomnosti už bývalých ministrů předchozího kabinetu ANO a ČSSD Andreje Babiše.

Fiala dnes doprovází dnes na jejich úřady ministryni obrany Janu Černochovou, šéfa české diplomacie Jana Lipavského, ministry dopravy Martina Kupku, školství Petra Gazdíka, kultury Martina Baxu a ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou. Na Úřadu vlády předá funkce třem ministrům bez portfeje - Mikuláš Bek bude mít na starosti evropské záležitosti, Helena Langšádlová vědu, výzkum a inovace a Michal Šalomoun vládní legislativu.

Fialova vláda bude mít po jmenování Nekuly 18 členů, z toho tři jsou ženy. Znovu se sejde 22. prosince a také mezi svátky. Řešit musí přednostně epidemii koronaviru, přípravu rozpočtu na příští rok nebo dopady zdražování.

Nová ministryně obrany Jana Černochová chce ve své funkci podporovat modernizaci armády. Stejně jako předseda vlády Petr Fiala zopakovala příslib, že Česká republika bude do roku 2025 vydávat dvě procenta HDP na svou obranu. Stát se by tak podle nich mělo i přes složitou ekonomickou situaci. Řekli to na dnešní tiskové konferenci po uvedení Černochové do jejího nového úřadu.

Nový ministr zahraničí Jan Lipavský chce do zahraniční politiky vrátit lidskoprávní rozměr. Velkou výzvou pro nadcházející rok je podle něj české předsednictví v Radě EU, které nastane v druhé polovině příštího roku. Ministerský předseda poznamenal, že pokud by se vyčleněné peníze na předsednictví ukázaly jako nedostatečné, je vláda připravena finance přidat. Vláda ANO a ČSSD v srpnu navýšila rozpočet o 200 milionů na 1,4 miliardy korun.

Nový ministr dopravy Martin Kupka chce v následujících čtyřech letech postavit až 200 kilometrů nových dálnic. Prioritou jsou dostavba Pražského okruhu, dálnice D1 a D35. Zároveň chce během svého funkčního období připravit ke stavbě první úseky vysokorychlostních tratí. Upraví se také slevy v dopravě. Řekl to novinářům po svém dnešním uvedení do funkce premiérem Petrem Fialou, v čele resortu nahradil Karla Havlíčka. Podle Fialy nebude stát i přes plánované škrty ve státním rozpočtu šetřit na dopravní infrastruktuře, investice by podle Kupky měly výrazně přesahovat 100 miliard korun ročně.