Překvapení taxikáři odvolali protest. Zatím jim stačil slib

Vláda se pokusí ve sněmovně zrychleně prosadit změny zákona, aby odstranila rozdíly mezi podnikáním taxikářů a provozovatelů alternativních služeb, kteří dle řidičů taxi nedodržují předpisy. Novinářům to po jednání na úřadu vlády řekla místopředsedkyně Asociace koncesionářů v taxislužbě Karolína Venclová. Plánem na změnu ministr dopravy Dan Ťok taxikáře překvapil. Odpoledne se rozhodli přerušit protesty.

Jednání s ministry podle Venclové mělo dobrý průběh. "Premiér si mě poslechl, byl občas i překvapený, co říkáme, jak se to zamotalo a jestli se to dá rozmotat," uvedla Venclová. Argumenty taxikářů podle ní nakonec akceptoval i ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), který ráno kritizoval protesty a uvedl, že jimi řidiči škodí jen sami sobě.

Ťok chce prostřednictvím poslaneckého návrhu upravit zákon tak, aby zprostředkování jízdy v taxislužbě bylo vázanou živností a bylo ho možné nabízet jen taxikářům s licencí. Uber a podobné služby by to podle něj zrovnoprávnilo s tradičními provozovateli taxi. Venclová uvedla, že podle dohody se zákon ve sněmovně ve zrychleném řízení pokusí protlačit poslanec Patrik Nacher (za ANO).

"Premiér, zdá se, pochopil, že je nám křivděno a že si nevymýšlíme, že je to pravda," uvedla.

"Myslím, že to je velký krok, to se tady ještě nestalo, aby vláda uznala, že pravděpodobně my máme pravdu," konstatovala. Doufá, že se uvedené společnosti zachovají gentlemansky a buď se stáhnou z trhu, nebo se začnou chovat tak, aby zákonům vyhověly.

Premiér v demisi Andrej Babiš pak odpoledne vyzval Uber a Taxify, které jsou nejvýraznějšími zástupci alternativních přepravních služeb, aby dodržovaly zákony.

"Není možné, aby používaly nelicencované taxikáře," uvedl, zároveň však zkritizoval formu protestů taxikářů, tedy blokování pražských ulic.

"To není způsob, jak to řešit," uvedl Babiš. Ministerstvo průmyslu podle něj mohlo řešit záležitost už dříve, ale věc odkládalo s odkazem na to, že čeká na rozhodnutí evropského soudu.

Řidiči taxislužeb se později odpoledne rozhodli, že plánovaný středeční protest odvolají. Taxikáři budou v protestní pohotovosti, ale pro tuto chvíli zatím žádný další protest neoznámili. Ne všichni jsou však s výsledkem středečního jednání spokojeni.

"Zastal se nás premiér v demisi, lhář a podvodník," prohlásil například David Bednář ze Sdružení českých taxikářů u strahovského stadionu, kam se sjely desítky taxikářů. Mluvil o tom, že pokud se do pondělí nestane nic zásadního, tak budou protesty v pražských ulicích pokračovat. Jeho výroky však odsoudila většina přítomných taxikářů včetně dalších členů zmíněného sdružení.