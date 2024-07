Předpoklady se potvrdily, ve venezuelských volbách zvítězil Maduro

Nejvyšší volební úřad ve Venezuele (CNE) označil dnes za vítěze nedělních prezidentských voleb dlouholetého autoritářského prezidenta Nicoláse Madura.

Opozice to odmítla uznat, podle ní zvítězil se 70 procenty hlasů její kandidát Edmundo González Urrutia, uvedly zahraniční agentury. Pochybnosti o oznámeném výsledku vyjádřil americký ministr zahraničí Antony Blinken i řada představitelů latinskoamerických zemí, Madurovi naopak už k vítězství poblahopřály například Rusko, Čína či Kuba. EU a některé další země venezuelské úřady vyzvaly, aby zajistily transparentnost při sčítání hlasů.

Ústřední volební komise, která je pod kontrolou Madurovy vlády, uvedla, že prezident získal 51 procent hlasů, zatímco společný kandidát opozičních stran González 44 procent. Čísla podle CNE vycházela z výsledků z 80 procent hlasovacích místností a odrážela nezvratný trend, napsala agentura AP.

Výsledek oznámený CNE odmítla uznat opoziční vůdkyně María Corina Machadová. Podle ní González získal 70 procent hlasů a ukazují to údaje ze sčítání, ke kterým má opozice přístup. "Venezuela má nového zvoleného prezidenta, a tím je Edmundo González Urrutia," uvedla. "Tady byla porušena veškerá pravidla," uvedl k průběhu voleb González, který však zatím odmítl vyzvat své příznivce, aby vyšli do ulic.

Maduro po oznámení částečných výsledků vystoupil před své podporovatele. Vítězství ve volbách označil za triumf národní nezávislosti a důstojnosti venezuelského lidu. Podle něj Venezuelu v noci na dnešek "zasáhl masivní hackerský útok", který narušil práci volebních úřadů. "A již víme, z jaké země přišel," uvedl Maduro, aniž by daný stát jmenoval.

Americký ministr zahraničí Blinken po vystoupení zástupců CNE vyjádřil "vážnou obavu, že oznámené výsledky nedopovídají vůli a hlasům lidu ve Venezuele". Chilský prezidente Boric řekl, že výsledky jsou těžko uvěřitelné. "Požadujeme naprostou transparentnost sčítání a (volebního) procesu," uvedl Boric na síti X.

"Je zásadní zaručit naprostou transparentnost volebního procesu včetně detailního součtu hlasů a přístupu k protokolům z okrsků," uvedl na síti X šéf unijní diplomacie Josep Borrell. "To, co očekáváme, je naprostá transparentnost," uvedl také španělský ministra zahraničí José Manuel Albares. K nezávislému auditu volebních výsledků, který by rozptýlil pochybnosti, vyzval kolumbijským ministr zahraničí Luis Gilberto Murillo.

Madurovi naopak už pogratulovali hlavní spojenci současné venezuelské vlády - Kuba, Nikaragua, Írán, Bolívie či Honduras. "Lid promluvil a revoluce zvítězila," uvedl kubánský prezident Miguel Díaz-Canel. Autoritářskému prezidentovi gratulovala i Čína, která s Caracasem rovněž udržuje úzké vztahy. Kreml uvedl, že prezident Vladimir Putin chce nadále spolupracovat s Venezuelou v čele s Madurem.

Řada států Latinské Ameriky, například Peru, Kostarika, Uruguay či Guatemala, výsledky odmítly či vyjádřily silné pochybnosti o tom, že jsou věrohodné. "Argentina neuzná další podvod a doufá, že (venezuelské) ozbrojené síly tentokrát ochrání demokracii a vůli lidu," uvedl argentinský prezident Javier Milei.

Oznámení o výsledcích přišlo po několika hodinách nejasností o tom, zda vůbec hlasování ve všech okrscích skončilo. Volební místnosti se měly začít uzavírat v neděli v 18:00 místního času (půlnoc SELČ), ovšem podle AP se i šest hodin poté některé volební místnosti zdály být otevřené. Opozice mezitím burcovala stoupence, aby v jednotlivých okrscích sledovali sčítání hlasů, a kandidát González dokonce na sociální síti X vyhlásil, že Venezuela "si zvolila změnu".

Průzkumy před novým hlasováním ukazovaly výrazný náskok někdejšího diplomata Gonzáleze a španělský deník El País poznamenal, že je téměř vyloučené, aby Maduro volby vyhrál regulérně. Dva průzkumy provedené mezi voliči u hlasovacích místností pak podle agentury Reuters uváděly, že opoziční kandidát získá na 65 procent hlasů.

Latinskoamerická země s bohatými zásobami ropy, která se kdysi pyšnila nejvyspělejší ekonomikou v regionu, se pod Madurovým vedením propadla do hluboké ekonomické krize a za posledních deset let z ní odešlo skoro osm milionů lidí. Prezident ze socialistické strany PSUV se v nedělních volbách ucházel o třetí mandát poté, co v roce 2018 vyhrál volby bez účasti hlavních opozičních stran a některé země v čele se Spojenými státy jeho vítězství neuznaly.

Až do letošního roku prakticky neznámý González se stal kandidátem opozičního bloku na poslední chvíli po zablokování kandidatury Machadové, která pak zůstala v popředí kampaně. Během volební noci vyzvala venezuelskou armádu, aby se postavila "na správnou stranu historie". "Lidé Venezuely promluvili: Nechtějí Madura," uvedla.