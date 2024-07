Diverzifikace jako klíč k investování: Jak minimalizovat riziko a stabilizovat dlouhodobý výnos investice

Diverzifikace je jedním z nejdůležitějších principů investování. Cílem je rozložit investované peníze do různých typů aktiv – ať už jde o akcie, dluhopisy, či třeba nemovitosti a komodity.

Minimalizace rizika

Pokud se pustíte do investování, vždy je třeba počítat s určitým rizikem. To však může být různé dle toho, jaký přístup zvolíte. Obecně je nejméně rizikové pasivní investování. To nemá tak závratné výnosy, ovšem je zajištěn stabilní výnos z investice. V každém případě byste neměli podceňovat diverzifikaci.

Představte si totiž, že investujete všechny své peníze například do akcií jediné společnosti. Pokud se jí nebude dařit, cena akcií klesne – vy tak přijdete o své finance. Ovšem pokud investujete do více společností z různých odvětví, pak vše vyvážíte. I kdyby se jedné společnosti nedařilo, ty ostatní na tom budou dobře, díky čemuž budete mít výnosy. Je totiž nepravděpodobné, že by klesla cena všech vybraných aktiv.

Díky tomu minimalizujete riziko. Navíc bude portfolio stabilnější a vyhnete se velkým výkyvům. Výhodou tedy je, že můžete dosáhnout svých dlouhodobých investičních cílů bez problémů.

Časté chyby

Snadno se řekne, že byste měli diverzifikovat. Ale udělat to správně může být složitější, než se zdá. Je jasné, že byste neměli vše sázet na jednu kartu – pokud vše investujete do jedné akcie či jiného aktiva, může to vést k velkým ztrátám.

Je důležité zajistit, aby diverzifikace byla dostatečná. Pokud vybíráte více různých aktiv, neměla by být všechna z jednoho odvětví či sektoru. Snažte se vybírat z různých oblastí.

Zároveň je třeba odolávat svým emocím. Nenechte se řídit strachem či touhou po vyšších výnosech. Je třeba vytvořit si investiční plán, dle kterého budete postupovat. Pokud se ho budete držet, krátkodobé výkyvy trhu vás tolik neovlivní.

Investiční plány

Pro vytvoření funkčního investičního plánu jsou nezbytné určité znalosti ze světa investic. Sebevzdělávání byste neměli podceňovat. Nicméně v dnešní době už je investování o kus jednodušší, díky skvělým službám brokerů. XTB nabízí praktické nástroje, které vám celý proces usnadní.

Jak již bylo zmíněno, základem je vytvořit si investiční plán. Ten se odvíjí od vašeho cíle – chcete si našetřit na nový mobil, cestu kolem světa, či se třeba zajistit na důchod? Dle toho je třeba vybírat vhodný postup. Praktický investiční plán XTB vám pomůže dosáhnout vašeho cíle. Nastavení je intuitivní, proces pak můžete i zautomatizovat. Zhodnocení financí tak půjde snáze.

Jednoduché řešení

Pokud se chcete věnovat pasivnímu investování s minimálním rizikem a jednoduchým řešením, pak se nabízí ETF (Exchange traded funds). Jde o burzovně obchodované fondy. Ty sledují široký tržní index. Zahrnují různé instrumenty – lze se tak jednoduše zaměřit na vybrané odvětví.

„ETF mohou být strukturovány tak, aby poskytovaly expozici například vůči drahým kovům, jako jsou zlato, stříbro a další komodity nebo vůči nejznámějším indexům jako jsou S&P 500, FTSE 100 či DAX,“ uvádí XTB na svém webu: https://www.xtb.com/cz/vzdelavani/etf-kompletni-pruvodce

Samozřejmě je vhodné vybírat ETF z různých sektorů. S výběrem vám pomůže rating, míra výnosu či samotné složení.

Kromě toho, že tímto způsobem poměrně snadno diverzifikujete své portfolio, jde zároveň o flexibilní řešení. Tyto fondy lze totiž jednoduše nakupovat a prodávat kdykoli, kdy se vám to hodí. Poplatky jsou přitom minimální a investovat můžete již od nízkých částek.

zdroj: Adobestock

Další aktiva

V dnešní době se dá investovat do řady různých aktiv. Častou volbou jsou jednotlivé akcie či dluhopisy. Je důležité provést analýzu, na jejímž základě můžete vybírat vhodné instrumenty pro dosažení vašich cílů. To není tak jednoduché, proto se často využívají právě ETF.

Kromě toho se ale dá investovat i do nemovitostí či komodit. Tímto způsobem můžete výrazně diverzifikovat své portfolio. Ovšem pro začátečníky může být složité tato aktiva získat. To vás však nemusí odradit. V každém případě je totiž důležité začít – investovat můžete i menší částky, které vám po zaplacení výdajů jen tak leží na účtu. Pasivní dlouhodobé investování, například s využitím ETF, vám může pomoci na cestě za finanční svobodou.

Pokud si nejste jistí, jak na to, věnujte více času vzdělávání se. Online najdete spoustu skvělých zdrojů, které vám pomohou zorientovat se ve světě investic. Případně se můžete obrátit na zkušeného investičního poradce. Ten vám zejména v začátcích může velmi pomoci.

Tento text nepředstavuje investiční poradenství, slouží pouze pro informační účely. Před investováním věnujte čas vlastnímu průzkumu, abyste se mohli rozhodnout, do čeho chcete investovat.