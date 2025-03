Ministryně porodila dítě patnáctiletému chlapci

Islandem otřásá sexuální skandál ve vládě – ministryně pro děti přiznala, že ve 22 letech otěhotněla s patnáctiletým chlapcem, kterého měla na starost v náboženské skupině. Po odhalení šokující minulosti rezignovala, ale mandátu poslankyně se vzdát nehodlá.

Islandská ministryně pro děti Ásthildur Lóa Thórsdóttir rezignovala poté, co v rozhovoru pro média přiznala, že ve 22 letech navázala intimní vztah s patnáctiletým chlapcem, se kterým později otěhotněla. K události došlo před více než 36 lety, když působila jako poradkyně v náboženské skupině Trú og líf (Víra a život), kam tehdy patnáctiletý Eirík Ásmundsson docházel kvůli obtížné rodinné situaci. Thórsdóttir uvedla, že se vztahem začali, když bylo jemu 15 a jí 22. O rok později, když mu bylo 16 a jí 23, porodila jejich syna. Vztah byl podle islandské agentury RÚV veden v utajení, přestože Ásmundsson byl u porodu přítomen a s dítětem strávil první rok jeho života. Vše se však změnilo, když Thórsdóttir poznala svého současného manžela.

RÚV dále uvádí, že mají k dispozici dokumenty, které Ásmundsson zaslal islandskému ministerstvu spravedlnosti s žádostí o přístup ke svému synovi – žádost však byla Thórsdóttir zamítnuta. Zároveň od něj během následujících 18 let požadovala a získávala výživné. Tisková agentura RÚV zveřejnila příběh ve čtvrtek večer. Premiérka Kristrún Frostadóttir přiznala, že o případu se dozvěděla až těsně před zveřejněním a že šlo o „vážnou záležitost“. „Je to velmi osobní věc a z úcty k dotyčné osobě se nebudu vyjadřovat k podrobnostem,“ řekla. Okamžitě si ministryni předvolala do své kanceláře, kde Thórsdóttir podala rezignaci.

zdroj: Profimedia.cz

Premiérku minulý týden kontaktovala příbuzná Eiríka Ásmundssona, která ji informovala o vztahu mezi bývalou poradkyní a tehdy nezletilým chlapcem. Frostadóttir uvedla, že když se dozvěděla, že jde o členku vlády, požádala o více informací – což vedlo k odhalení skandálu. V televizním rozhovoru pro RÚV Thórsdóttir přiznala, že ji kontaktování premiérky zasáhlo. „Chápu, jak to působí,“ uvedla s tím, že je „velmi těžké dnes v médiích předat pravdivý příběh“. Dodala také, že by dnes vše řešila jinak.

Ačkoliv věková hranice pro legální pohlavní styk je na Islandu stanovena na 15 let, zákon zakazuje sexuální vztah s osobou mladší 18 let v případě, že jste jejím mentorem, učitelem, zaměstnavatelem nebo pokud je na vás finančně závislá. Maximální trest za tento trestný čin je tři roky vězení. Navzdory rezignaci na post ministryně Thórsdóttir oznámila, že neplánuje odejít z parlamentu a hodlá si svůj poslanecký mandát ponechat.