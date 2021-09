Přechody jsou zbytečnost, usoudil starosta a bez vědomí obyvatel je zrušil

Sedm tisíc obyvatel polského městečka Miasteczko Ślonskie po cestě z práce mohlo mít pocit, že na jejich ulicích něco chybí. Něco, co tam ještě ráno bylo a považovali to za součástí silnice. Starosta se rozhodl zrušit na sídlišti přechody pro chodce a navíc zjednosměrnit ulice, aniž by to s místními konzultoval.

„Na sídlišti jsme zlikvidovali pět přechodů pro chodce v reakci na nesmyslné předpisy, které dávají chodcům přednost před vozidly,“ ohlásil starosta Michal Skrzydlo podle televize TVN 24. Na rozdíl od obyvatel konzultoval celou věc s policií, která uhájila alespoň tři z původně osmi přechodů, a to u autobusových zastávek a mateřské školky. Starosta tvrdí, že přechody stejně vedly „odnikud nikam“ a že jejich zrušení je součástí promyšlené reorganizace dopravy. Všechny ulice se změnily v jednosměrné, a tím na sídlišti přibylo vzácných parkovacích míst. Připustil, že s obyvateli se o změnách nebavil, protože „kde jsou dva Poláci, tam jsou tři názory“. Ekologičtější a bezpečnější? Někteří obyvatelé si reportérovi TVN 24 stěžovali na zrušení přechodů a na parkování aut na chodnících. Jiní si rozhodnutí pochvalovali a tvrdili, že chodci stejně přecházejí ulici tam, kde je napadne, ale bez přechodů si musí počínat opatrněji. Zavedení jednosměrných ulic a omezení rychlosti na 30 kilometrů přispělo ke zpomalení dopravy, a tedy zvýšení bezpečnosti. „Lidi si pletou přednost (chodců na přechodech) s nesmrtelností. Devadesát procent nehod s pěšími je výsledkem toho, že chodci náhle vstoupí před auto a řidič nemá šanci vůz zastavit. Přednost aut je navíc ekologičtější. Když auto musí před chodcem zastavit, máme více zplodin a hluku,“ hájí své rozhodnutí starosta. Televize připomněla, že toto v pondělí v městečku na přechodu srazil nákladní vůz třináctiletého chlapce, který podle policie vstoupil přímo před auto. Chlapec se léči v nemocnici. Mohlo by vás zajímat Plážový home office zachraňuje turistické ráje

