Kantar: Volby by vyhrálo ANO, těsně za ním by skončila koalice Spolu

Parlamentní volby by v září vyhrálo vládní hnutí ANO se ziskem 24,5 procenta hlasů, v závěsu za ním by skončila koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s 23 procenty. Koalice Pirátů a STAN by se umístila s 20,5 procenta třetí. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi.

Do dolní komory by se podle průzkumu ještě dostalo SPD s 11,5 procenta hlasů. Na pětiprocentní hranici nutné pro zisk sněmovních mandátů by byli komunisté, vládní ČSSD a Přísaha Roberta Šlachty by měly kolem čtyř procent hlasů. Proti srpnovému průzkumu Kantaru si ANO pohoršilo o tři procentní body, zatímco Spolu si připsalo navíc zisk dvou bodů. O 1,5 bodu si polepšilo i SPD a sociální demokraté o bod. Naopak podpora Pirátů a STAN klesla o půl bodu a Přísaha Roberta Šlachty si pohoršila proti prázdninám o dva body. Podpora KSČM se nezměnila. Autoři průzkumu upozorňují na to, že statistická chyba činí jeden až 3,2 procentního bodu. Poslední průzkum se uskutečnil od 13. do 22. září a zúčastnila se ho tisícovka lidí. Mohlo by vás zajímat Volby by v srpnu vyhrálo podle Medianu hnutí ANO, následovalo by Spolu a Piráti se STAN

