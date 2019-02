Pražský magistrát odmítl exhumaci ostatků Zdeny Mašínové starší

Pražský magistrát nevyhověl žádosti Zdeny Mašínové exhumovat ostatky její matky Zdeny na Ďáblickém hřbitově. Zdena Mašínová starší, která byla vězněna nacisty a komunisty, byla pohřbena do hromadného hrobu. Exhumace není podle magistrátu možná bez prověření možností, jak by proces probíhal. Vyplývá to z dopisu Mašínové. Zamítnutí vyzvednutí ostatků bude chtít příští týden v pondělí řešit předseda TOP 09 a pražský zastupitel Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil na koaličním jednání s Piráty a Prahou Sobě.

Ministerstvo obrany udělilo Zdeně Mašínové starší in memoriam osvědčení o účasti na protikomunistickém odboji. Matka bratří Mašínů a manželka hrdiny prvního a druhého odboje Josefa Mašína, kterého popravili nacisti, v roce 1998 obdržela posmrtně Řád TGM. "Bez důkladného prověření možností, jak by proces exhumace v podmínkách hromadných hrobů na Ďáblickém hřbitově probíhal, bohužel Vaši žádost nejsme schopni splnit," píše se v dopise. V listopadu 2014 byly z hromadného hrobu v Ďáblicích vyzvednuty kosterní ostatky pátera Josefa Toufara, kterého umučili komunisti. Fakt, že skutečně jde o Toufarovy pozůstatky, potvrdili forenzní genetici na základě analýzy DNA a genetických profilů. V následujícím roce byly ostatky uloženy na hřbitově v Číhošti, kde Toufar působil. Z hlediska archeologie šlo podle expertů o první průzkum hromadného hrobu politických vězňů komunistického režimu. ČTĚTE TAKÉ: 'Brečela jsem v sobě, aby to nebylo slyšet.' Jak komunisté potrestali rodiny členů skupiny Mašínů Právě vyzvednutí ostatků kněze Toufara podle dopisu ukázala obtížnost procesu exhumace. "Počínaje etickými otázkami, zda je reálné a správné exhumovat z hromadných hrobů pouze některé ostatky, až po technickou a finanční náročnost, která je zcela mimo možnosti magistrátu. Podle radní Mileny Johnové (Praha Sobě) ale dopis neznamená ze strany magistrátu definitivní ne. Podle ní je dopis z konce minulého roku, kdy bylo současné vedení města ve funkcích zhruba měsíc a mělo málo času na rozhodování. Navíc minulé vedení města prý nevypracovalo a nezanechalo žádné dokumenty. "Začali jsme připravovat koncepci pohřebnictví a právě tohle by měla být jedna z věcí, která bude v koncepci řešena," řekla Johnová. Postoj magistrátu bude chtít na jednání s koaličními partnery změnit europoslanec Jiří Pospíšil. "Budu chtít, aby magistrát rozhodnutí změnil, je to ostudné a nepřijatelné. Paní Mašínová podle mých informací navíc ví, kde se tělo její maminky nachází, takže by to neměl být žádný problém," řekl Pospíšil. Pokud se tak nestane, je připraven peníze na exhumaci sesbírat a zároveň přispět ze svého. Výběr údajů o rodině Mašínových: Odbojář Josef Mašín byl legendární postavou čs. odboje. Za první světové války působil na ruské frontě, byl členem legií, několikrát byl raněn i vyznamenán. Po návratu z války se staral o rodný statek, poté vstoupil do armády. Po mnichovské dohodě přešel do ilegality. Spolu s Václavem Morávkem a Josefem Balabánem vytvořil zpravodajsko-sabotážní skupinu přezdívanou Tři králové.

Skupinu v protektorátu pronásledovaly tisíce policistů v čele s gestapem. Mašín měl na starosti zejména sabotážní činnost a zásobování odboje zbraněmi. Dopaden byl v roce 1941, v kobce pankrácké věznice pak prožil rok výslechů a mučení, zlomit se ho ale nepodařilo. Mašín byl popraven v červnu 1942 na střelnici v Kobylisích. V roce 2005 byl povýšen do hodnosti generálmajora in memoriam.

Mašínovi synové Ctirad a Josef se postavili komunistickému režimu, a to se zbraní v ruce. Nejprve se pokoušeli o sabotáže, později plánovali (dočasný) odchod z Československa. Plán byl však prozrazen a Ctirad strávil 22 měsíců v uranových dolech. Názory na jejich odbojovou činnost se dodnes různí. Při útěku na Západ v roce 1953 totiž skupina, jejímž členem byl též Milan Paumer, zabila šest lidí z ozbrojených složek státu. Kritici Mašínům vyčítají zejména zastřelení ozbrojeného pokladníka a usmrcení příslušníka SNB omámeného chloroformem.

Poté, co bratři unikli na Západ, se komunisté pomstili jejich matce Zdeně Mašínové starší (1907 až 1956), kterou odsoudili za spoluúčast na zločinném spiknutí proti republice k 25 letům. Těžce nemocná zemřela v komunistickém vězení v roce 1956. V roce 1991 byla rehabilitována, v roce 1998 obdržela in memoriam Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Letos jí ministerstvo obrany udělilo osvědčení o účasti na protikomunistickém odboji. Toho se účastnil i strýc bratří Mašínů z matčiny strany Ctibor Novák, v roce 1953 byl zatčen a o dva roky později popraven.

Josef Mašín (86) žije v USA, má dvě dcery. Starší Ctirad zemřel v Clevelandu v srpnu 2011 ve věku 81 let. Po útěku na Západ sloužili oba v americké armádě. Josef posléze podnikal v řadě oborů, mimo jiné v oblasti kovových slitin a letadel. Nakonec zakotvil u elektroniky. Ctirad nejdříve podnikal s bratrem, pak se osamostatnil. Měl postupně firmy v několika státech USA. Narodili se mu dva synové a dcera.

Jméno bratří Mašínů se v médiích v posledních letech objevuje i v souvislosti s udělováním státních vyznamenání. Opakovaný návrh Senátu na jejich ocenění zatím neuspěl. V roce 2008 jim tehdejší premiér Mirek Topolánek (ODS) udělil plaketu předsedy vlády, Mašínové získali také vojenské vyznamenání Zlatá lípa. Loni navrhl senátní organizační výbor na ocenění medailí Za zásluhy Zdenu Mašínovou mladší. Prezident Miloš Zeman řekl, že pro to nevidí důvod.

V Československu nebyli Mašínové nikdy odsouzeni, jejich stíhání bylo přerušeno a komunistické úřady několikrát žádaly USA o jejich vydání. V polovině 90. let pak státní zastupitelství stíhání bratrů kvůli promlčení odložilo. Do rodné země se Mašínové nevrátili ani po pádu režimu. Josef Mašín v jednom z rozhovorů řekl, že ČR se doposud nezbavila komunismu a komunistické zločiny nebyly potrestány.

Rod Mašínů žil po staletí na statku v Lošanech na Kolínsku, který v roce 1940 Josef Mašín nechal přepsat na své tři nezletilé děti - syny Ctirada a Josefa a dceru Zdenu. Později hospodářské usedlosti zabral stát, statek se stal dílnou a ubytovnou. Po listopadu 1989 získala tedy dvě osminy statku Mašínova dcera Zdena (85), zbytek ale zůstal státu, protože bratři Mašínové se do Česka už nevrátili.

Zdena Mašínová se o statek, který dlouhé roky chátral, soudila několik let. Teprve v březnu 2017 po předchozím zásahu Ústavního soudu Okresní soud v Kolíně potvrdil, že Josef Mašín byl v době svého úmrtí v roce 1942 majitelem statku. Jeho dcera Zdena tedy mohla požádat o dědické řízení, ve kterém by od státu její rodina získala statek i s pozemky. Státní pozemkový úřad, který ve sporu zastupoval stát, se proti rozsudku neodvolal. Mašínová a její bratr Josef se tedy majiteli statku v Lošanech stali v listopadu 2017. Nyní v něm chce Zdena Mašínová vytvořit důstojný památník svého otce.

