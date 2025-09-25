Máte to v horoskopu! Podívejte se, které celebrity sdílejí vaše znamení
25. 9. 2025 – 16:09 | Zpravodajství | Alex Vávra
Každé znamení má svou typickou povahu – od odvážného Berana až po zasněné Ryby. Ať už věříte astrologii, nebo ji berete jen jako zábavu, hvězdy vám mohou ukázat, jak moc se podobáte celebritám, které sdílejí stejné znamení.
Říká se, že hvězdy mají odpověď na všechno – od lásky až po to, proč vám ráno upadne máslem dolů krajíc chleba. Astrologie sice není exaktní věda, ale jako hravé zrcadlo povahy funguje dokonale. A co víc – když se podíváte na celebrity, najednou to celé začne dávat podezřele velký smysl.
Beran (21. 3. – 20. 4.)
Berani jsou věční motorové myši – plní energie a pořád něco podnikají. Když se rozhodnou, jdou do toho po hlavě, i kdyby jim všichni říkali, že je to šílenost. Někdy působí trochu tvrdohlavě, ale právě to z nich dělá přirozené lídry. Že je tohle znamení pořádně žhavé, dokazují Lady Gaga nebo Robert Downey Jr.
Býk (21. 4. – 21. 5.)
Býci milují pohodlí, dobré jídlo a krásné věci – prostě životní požitkáři. Jsou ale taky tvrdohlaví jako skála, a když si něco umanou, nikdo s nimi nepohne. Když se cítí v bezpečí, rozdávají kolem sebe klid a stabilitu. Adele nebo David Beckham tohle vědí moc dobře.
Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
Blíženci jsou ukecaní, zvědaví a nikdy nevydrží dlouho na jednom místě. Rádi střídají zájmy a někdy působí, že mají v sobě dvě rozdílné osobnosti. Díky své bystrosti a vtipu ale nikdy nebudete mít pocit nudy, když jsou nablízku. Marilyn Monroe a Johnny Depp by mohli vyprávět.
Rak (22. 6. – 22. 7.)
Raci jsou citlivé duše, rodina a domov jsou pro ně svaté. Pod tvrdou ulitou skrývají měkké srdce a obrovskou empatii. Jsou věrní a dokážou vás podržet, když to nejvíc potřebujete. Tom Hanks nebo princezna Diana to dokazovali celý život.
Lev (23. 7. – 22. 8.)
Lvi jsou králové nejen savany, ale i společnosti. Sebevědomí, hrdí a srdcem velcí – ideální na večírek i do politiky. Potřebují cítit obdiv, ale když ho mají, dokážou být velkorysí a laskaví. Madonna nebo Barack Obama jsou ukázkoví zástupci.
Panna (23. 8. – 22. 9.)
Panny chtějí mít všechno tip ťop a jejich smysl pro detail je nepřehlédnutelný. Jsou pečlivé, praktické a někdy až moc kritické – hlavně k sobě samým. Díky jejich organizovanosti se na ně ale dá spolehnout v každé situaci. Beyoncé nebo Freddie Mercury ukazují, že detail dělá hvězdu.
Váhy (23. 9. – 23. 10.)
Váhy nesnášejí hádky a vždycky hledají harmonii. Mají cit pro krásu, styl a společenské vychování, takže je často potkáte v centru dění. Někdy působí nerozhodně, protože chtějí, aby byli všichni spokojení. Will Smith nebo Kim Kardashian jsou toho důkazem.
Štír (24. 10. – 22. 11.)
Štíři jsou vášniví a tajemní, nikdy nevíte, co od nich čekat. Jsou to mistři v intenzitě a když si někoho pustí k tělu, je to navždy. Občas působí trochu temně, ale jejich magnetismus je nepřehlédnutelný. Pablo Picasso nebo Katy Perry mají přesně tuhle energii.
Střelec (23. 11. – 21. 12.)
Střelci jsou věční optimisti a dobrodruzi. Nejradši by procestovali svět a pořád hledají nové výzvy. Jejich upřímnost bývá někdy až drsná, ale nikdy to nemyslí zle. Brad Pitt nebo Taylor Swift tohle znamení vystihují dokonale.
Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)
Kozorozi jsou pracanti, kteří míří vysoko – disciplína je jejich druhé jméno. Vědí, že úspěch nepřijde přes noc, a proto se nevzdávají. Umí být seriózní, ale překvapí vás suchým, někdy i sarkastickým humorem. Martin Luther King Jr. nebo Kate Middleton jsou krásným příkladem.
Vodnář (21. 1. – 20. 2.)
Vodnáři jsou vizionáři a rebelové, kteří chtějí změnit svět. Jsou originální, trochu podivínští a nikdy nejdou s davem. Díky jejich nápadům se často rodí revoluční myšlenky. Oprah Winfrey nebo Ronaldo dokazují, že s Vodnáři nuda rozhodně nehrozí.
Ryby (21. 2. – 20. 3.)
Ryby jsou snílci s obrovskou představivostí. Jsou citlivé, intuitivní a často se nechají unést emocemi. Když ale své fantazii dají volný průchod, vznikají úžasné věci. Einstein nebo Rihanna ukazují, že fantazie nemá hranice.
Závěr: Co nám tedy říkají hvězdy?
Možná je to všechno jen hezká hra, možná v tom ale kus pravdy opravdu je. Faktem zůstává, že když se začtete do svého znamení, často najdete něco, co na vás sedí až podezřele přesně. A ještě zábavnější je srovnání s celebritami – kdo by nechtěl zjistit, že má stejnou povahu jako Madonna nebo Einstein? Hvězdy nám připomínají, že každý máme své silné i slabé stránky a že není ostuda se občas zasmát nad tím, co „o nás říká vesmír“. Ať už věříte horoskopům nebo je berete jen jako odlehčenou zábavu do kavárny, jedno je jisté: život je pestřejší, když si v něm necháme trochu tajemna a hravosti.