Prášek do pečiva si nechal pan Oetker patentovat před 119 lety

Přesně před 119 lety si nechal jistý August Oetker patentovat postup výroby svého prášku do pečiva. Neodmyslitelný pomocník každé hospodyňky zaručoval zakypření těsta, trvanlivost a neutrální chuť. Prášek se prodával od roku 1893 pod názvem Backin a společnost Dr. Oetker recepturu používá dodnes.

Německý podnikatel August Oetker (1862-1918) byl synem pekařského mistra, vyučil se lékárníkem a následně studoval přírodní vědy. Později koupil lékárnu v Bielefeldu a pustil se do podnikání. Prvního ledna 1891 založil společnost Dr. Oetker a chtěl přijít s něčím, co na trhu chybělo. V té době neexistoval spolehlivý kypřicí prášek, hospodyňky používaly kypřicí mouku vyvinutou Justusem von Liebigem

Po několika pokusech přišel Oetker s vlastní recepturou na prášek do pečiva poté, co jej jeho bratranec Louis Dohme informoval o kypřícím prášku, který ve Spojených státech vymyslel třicet let před Oetkerem profesor Eben Norton Horsford (Professor Horsford's Phosphatic Baking Powder) – mimochodem Liebigův student.

Původní prášek do pečiva od Augusta Oetkera | zdroj: Profimedia

Sám Oetker tedy prášek nevynalezl, ale položil základ svého pozdějšího obchodního úspěchu tím, že jej distribuoval v malém množství pro domácí použití, zatímco Horsfordův prášek byl určen především pekařům. Oetkerův prášek se prodával za 10 feniků a této ceny se firma držela 70 let. Od počátku se dodával s příslušným návodem k použití a množství v sáčku bylo koncipováno na půl kila mouky. Jedenadvacátého září 1903 si pak Oetker nechal postup výroby patentovat.

Později Oetker nabídku své firmy rozšířil o pudinky a díky šikovnému marketingu se výrobky prodávaly jedna radost, takže jeho lékárna se brzy stala úspěšným podnikem. V roce 1900 Oetker postavil první továrnu na ulici Lutterstraße v Bielefeldu, kde dnes firma sídlí.

August Oetker zemřel 10. ledna 1918, pouhé čtyři dny po svých 56. narozeninách. A protože jeho syn Rudolf padl u Verdunu, pověřil před smrtí vedením společnosti svého dlouholetého zaměstnance Fritze Behringera. V závěti ale stanovil, že firma zůstane v rodině a později ji bude řídit jeho vnuk Rudolf-August Oetker. Ten ji převzal v roce 1947 a po něm pak August Oetker mladší.