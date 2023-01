Pražští Piráti vystoupili z Aliance stability, rýsuje se koalice se Spolu a STAN

Představitelé pražského Spolu, Pirátů a STAN v pondělí večer oznámili, že vyjednávání o koalici na vládním půdorysu v hlavním městě pokročila. Věří, že nové vedení Prahy zastupitelé zvolí 16. února. Strany ještě budou dolaďovat detaily spolupráce.

Cestu k případné dohodě otevřelo vystoupení Pirátů z Aliance stability, kterou uzavřeli s Prahou Sobě (PS). Praha Sobě v prohlášení uvedla, že rozhodnutí Pirátů respektuje, ale nepovažuje vznik koalice za dobrý pro město. Vyjednávání o novém vedení hlavního města trvá čtyři měsíce, které uplynuly od komunálních voleb. Volby v Praze vyhrálo Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) před ANO a Piráty.

„Dlouhodobě vnímáme, že Spolu odmítá koalici s PS, k tomuto názoru se přidal STAN. My jsme měli jednání klubu, kde jsme rozebírali detaily, a klub se usnesl, že vystupuje z aliance, aby mohl jednat o nové koalici,“ řekla představitelka Pirátů Jana Komrsková.

Zastupitel Zdeněk Zajíček (ODS) uvedl, že vyjednávání pokročila natolik, že strany budou moci začít připravovat podklady pro to, aby mohly ve stranických orgánech schválit návrh koaliční smlouvy a doprovodné dokumenty. „Myslím si, že jsme v tuto chvíli už připraveni také 16. února na jednání zastupitelstva zvolit nové vedení Prahy,“ řekl Zajíček. Dosluhující primátor Zdeněk Hřib (Piráti) uvedl, že volba v únoru je ambiciózní plán, nicméně podle domluveného harmonogramu je to možné.

Doladit musí strany například rozdělení kompetencí, které se má od toho dosavadního lišit. „To znamená samozřejmě nějakou diskusi,“ řekl Zajíček. Klíčová jednání k tomu se mají uskutečnit ještě v tomto týdnu.

Představitelé stran se shodli, že jednání odblokovaly ústupky Spolu od původních návrhů na rozdělení postů v městské radě a zároveň vystoupení Pirátů z aliance s Prahou Sobě. O vstup do koalice musí ještě rozhodnout Piráti ve vnitrostranickém hlasování. „O vstupu do jakékoliv koalice rozhoduje krajské fórum Pirátů,“ řekl Hřib. Spolu i STAN již mají vstup do koalice uvnitř svých stranických orgánů schválený.

V uplynulých měsících se strany neshodovaly mimo jiné na počtu zástupců stran v radě. Pirátům a STAN vadil původní návrh Spolu, podle něhož by Spolu mělo v 11členné radě šest zástupců včetně primátora. Rovněž odmítaly návrh vytvořit náměstka primátora pro investice. Podle Pirátů a STAN by tak byly odebrány radním části kompetencí a spolu s menšinou v radě by ji tak pouze doplňovali do celkového počtu. Spolu zase vadila snaha Pirátů, a původně i STAN, aby v radě byla Praha Sobě.

Praha Sobě v tiskovém prohlášení uvedla, že respektuje odchod Pirátů ze společné aliance. Pro město to podle ní ale nebude dobré, protože se budou střetávat dva směry rozvoje města. „Piráti právě strčili svůj krk i krk svých voličů do smyčky, která se celé čtyři roky bude utahovat. Zároveň splnili sen pražských politických šíbrů, aby se Piráti a Praha Sobě rozdělili na koalici a opozici. Přesto se Pirátům a samozřejmě Pražanům budeme snažit z opozice pomáhat,“ uvádí prohlášení.

Vyjednávání o novém vedení Prahy trvá čtyři měsíce, a je tak nejdelší od vzniku České republiky. Od voleb na podzim 1994 se na zvolení nového vedení města čekalo nejdéle měsíc a půl. V roce 2010 byli rada a primátor zvoleni 45 dní po volbách, o čtyři roky později to trvalo o den déle. V letech 1994 a 1998 byli primátoři zvoleni po necelých dvou týdnech od voleb.

Komunální volby na magistrát loni na podzim vyhrála koalice Spolu, v 65členném zastupitelstvu získala 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti mají 13 zastupitelů a Praha Sobě 11 mandátů. Pět zastupitelů má STAN, šestá SPD získala tři mandáty. Dosavadní koalici v Praze tvoří Piráti, Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu.