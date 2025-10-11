Poznejte falešné eshopy a reklamy. Tenhle návod jim nedá šanci
11. 10. 2025 – 11:23 | Zprávy | Anna Pecena
Každý den vás bombardují desítky reklam – ale většina z nich neslouží k tomu, aby vám ušetřila. Jsou tu proto, abyste přišli o peníze! Nenechte se nachytat. Níže najdete ostré varování a konkrétní tipy, jak rozeznat, že slibovaná sleva či výhodná nabídka je past – a jak se nenechat obrat.
Reklama nemusí být váš přítel: lákavé nabídky a skryté háčky
Když vidíte v reklamě „značkové zboží za zlomek ceny“, mějte se na pozoru – jde často o trik. Podvodné reklamy slibují „neuvěřitelné slevy“, které fungují jako návnada pro důvěřivé. V minulosti útočníci využívali falešné kupony velkých značek, že „dostanete dárek, když jen kliknete“ – ale výsledek je zcela jiný, než slibují.
Další často používaný trik: reklamy na sociálních sítích, které vypadají jako zpráva od důvěryhodného média nebo kamaráda, ale obsahují odkaz na falešný e-shop. U nás v Česku se v poslední době šíří falešné eshopy, které kopírují loga a design známých obchodů – například Sportisimo, Tescoma, Super zoo – a lákají uživatele na „bombastické slevy“.
Jak poznat podvodnou reklamu (a rychle se otočit)
1. Příliš dobré, aby bylo pravdivé
Když reklama nabízí zboží výrazně pod běžnou cenou bez jasného důvodu – buďte skeptičtí. To je typický signál, že něco není v pořádku.
2. Chybějící kontakty nebo neprůhledné podmínky
Legitimní firma uvádí adresu, IČO, telefon, e-mail i obchodní podmínky. Pokud tyto údaje chybí, jsou podezřelé nebo nedohledatelné, pak může jít o podvodný provoz.
3. Nátlak „řešte hned“
„Poslední kusy! Akce končí za hodinu!“ – to je klasika. Podvodníci tlačí, abyste se rozhodli bez rozmyslu. Pokud vás reklama nutí jednat ihned, je to z alarmujících důvodů.
4. Podezřelá doména nebo maličká změna v názvu
Ověřte URL – může se lišit jen jedním písmenem (např. „.cz“ → „.shop“) nebo být podivně dlouhá. Často to bývá jediný rozdíl mezi legitimitou a podvodem.
5. Platba předem přes neznámý účet nebo nevratné metody
Pokud vám obchodník řekne: „Zaplaťte předem převodem, ať to stihnete,“ bez možnosti platby kartou nebo jiného zabezpečení – je to špatně. Legitimní obchody nabízejí důvěryhodné způsoby platby.
Co dělat, pokud už jste klikli (nebo zaplatili)
-
Okamžitě kontaktujte svou banku a požádejte o reklamaci platby (chargeback), pokud je to možné. Uchovejte všechny doklady – screenshot reklamy, e-mail, potvrzení.
-
Nahlaste reklamu a e-shop ČOI (Česká obchodní inspekce) a policii.
-
Varujte známé, rodinu. Čím víc lidé budou informovaní, tím méně bude prostoru pro šmejdy.
Reklama je nástroj – a někteří její tvůrci toho zneužívají. Nemusí vám pomoci – někdy slouží k tomu, abyste přišli o část svých úspor. Nespoléhejte na sliby, prověřujte, kriticky myslete. Lepší je obrnit se nedůvěrou, než přijít o peníze, které jste si těžce vydřeli.