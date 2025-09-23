Dnes je úterý 23. září 2025., Svátek má Berta
23. 9. 2025 – 6:30 | Magazín | Jiří Rilke

Poznali byste ji? Z někdejší hvězdy Ulice je dnes éterická pohádková bytost
zdroj: Profimedia.cz
Herectví už ji zrovna dvakrát nezajímá, našla se v jiných světech.

Bývalá hvězda Ulice se proměnila tak, že by ji venku nepoznali možná ani největší fanoušci oblíbeného seriálu. Pryč je totiž dětská hvězdička, Anna Marie Valentová je dnes půvabná 24letá slečna z jiných astrálních plánů.

Má za sebou přitom celkem bohatou hereckou kariéru: Zahrála si ve Zdivočelé zemi, Začarované lásce či Třech životech. A od roku 2007 ztvárňovala Emu Toužimskou v Ulici: Šestiletou holčičku z dětského domova.

V populárním seriálu prakticky vyrostla, herectví ale nakonec Annu Marii přestalo naplňovat a sympatická mladá dáma se začala věnovat jiným věcem.

Soudě dle příspěvků na Instagramu se zhlédla především ve světech meče a kouzel: S oblibou se převléká za éterickou elfku a coby jedna z galaquendi (jiné univerzum, my víme) pak třeba také komentuje stolní hry na hrdiny.

Emu Toužimskou z Ulice už byste sice nepoznali, ale nutno připustit, že to Anně Marii s jejím magickým alter egem nebývale sekne. A hlavně vypadá šťastně, což je to, co se opravdu počítá.

Na její současnou podobu se můžete podívat na jejím Instagramu či třeba zde.

Tagy:
herečka elfové magie stolní hry proměna
Zdroje:
Instagram, Extra.cz
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

Nejnovější články