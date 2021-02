Povinně respirátor či dvě roušky: Od pondělí se zpřísní pravidla pro místa s vysokou koncentrací lidí

V pondělí ministerstvo zdravotnictví nařídí nošení respirátorů, nanoroušek nebo dvou chirurgických roušek na veřejných místech, kde je větší koncentrace lidí.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného půjde o obchody, veřejnou dopravu, nemocnice a další místa, která budou v mimořádném opatření vypsána. Řekl to na dnešní tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády. Opatření bude platit od půlnoci z pondělí na úterý.

„Za dostatečnou ochranu nebude možné považovat různé svépomocně vyrobené tkaniny a další provizorní ochrany úst,“ řekl ministr. Lidem doporučil, aby dali přednost respirátorům nejméně třídy KN95 nebo FFP2, protože lépe lne ke tváři a do jisté míry těsní. „Rouška chrání spíš okolí, respirátor i vás, protože daleko lépe brání vdechování vzduchu,“ připomněl ministr. Dvě chirurgické ústenky místo jedné jsou podle něj řešení pro lidi, kteří třeba respirátor neseženou. „Použití dvou stejně účinných prostředků je lepší, byť neříkám, že dvakrát,“ dodal.

Důvodem je podle něj horší epidemická situace se šířením britské mutace. Dnes a o víkendu budou podle Blatného další jednání s epidemiology a klinickou skupinou o dalších opatření do budoucích dnů. Ministr dnes bude jednat také s vedením všech hygienických stanic. Pokud by se zavíraly některé další okresy, dozví se to podle ministra nejdříve hejtmani a starostové okresních měst. „Teď žádný konkrétní region v mysli nemám,“ uvedl Blatný. V úterý je plánováno jednání s opozicí o takzvané pandemické dohodě.

Podle Blatného jsou respirátory na trhu dostupné a zatím se nebude uvažovat o regulaci jejich ceny. Na začátku února vláda na dva měsíce zrušila u respirátorů třídy FFP2 a vyšší daň z přidané hodnoty, obchodníci je pak mohli zlevnit. „Kdyby docházelo ke snížení dostupnosti, tak to budeme dál řešit s příslušnými resorty, které to mají na starosti,“ dodal ministr. Distribuovat se podle něj budou do škol.

Hlavní hygienička už dříve upřesnila metodické pokyny pro udělování karantén, které také nošení šátku, šály nebo podomácky vyrobené roušky za dostatečnou ochranu nepovažují.