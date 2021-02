Na covid už vymřely Otrokovice, anebo Louny. Snad na něj nevymře Kolín

Česko má za sebou – a patrně i před sebou – truchlivou statistiku. V únoru 2020, kdy byly v zemi zaznamenány první případy koronaviru, by ji sotva někdo připouštěl.

Dnes patří Česko k zemím, které jsou pandemií covidu-19 zasaženy nejvíc. Počet lidí, kteří tady po nákaze zemřeli, stoupá strmě vzhůru. Den co den přibývá víc než sto mrtvých.

Čísla, ze kterých mrazí

Ministerstvo zdravotnictví ve středu 17. února ráno evidovalo v kolonce covidových úmrtí 18 596 lidí.

To je víc obyvatel, než mají třeba Louny (18 310), Otrokovice (17 880), Svitavy (16 760), anebo Jičín (16 720). Některé z těchto měst patrně znáte. Takže si dokážete představit, že jeho obyvatelé vymřeli a vy procházíte po pustých ulicích, aniž byste narazili na živého člověka.

A protože covid je rozjetý, což je patrné z následujícího grafu (pro zvětšení si ho rozklikněte), nejspíš už někdy v první polovině března přesáhne počet jeho obětí dvacet tisíc. Do kategorie dvacetitisícových měst patří Žatec, Mělník, Náchod...

zdroj: koronavirus.mzcr.cz

Poměřováno počtem obyvatel se Česko s 10,6 miliony ve statistice covidových obětí dostalo i před obdobně lidnaté Švédsko i šedesátimilionovou Itálii. Oba tyto státy přitom dával Andrej Babiš, premiér „best in covid“ republiky, za příklady zemí, jejichž vlády neumí chránit své obyvatele před koronavirem.

Když se ale jako v Česku podřídí protiepidemická opatření sběru lajků na facebooku, nemůže to skončit dobře. A neskončilo.

Mocní i nemocní

Babiš začal v létě vysvětlovat, že covid už není takovým zabijákem, jakým býval na jaře. Vyzval, „aby se lidé přestali koronavirem strašit“. V srpnu přes zrychlující se růst infekcí smetl ze stolu rozhodnutí ministerstva zdravotnictví o návratu k rouškám a otevřel druhé vlně dveře dokořán.

Nezbylo než utahovat šrouby a zavádět jednu restrikci za druhou. Na to, aby se zastavil rozjetý koronavirus, však bylo příliš pozdě. A tak od října platí Česko za černou ovci Evropy. Má jedny z nejvyšších přírůstků zaznamenaných nákaz (poměřováno lidnatostí) i covidových obětí (viz graf - rozkliknutím ho zvětšíte).

zdroj: ourworldindata.org

Odpovědnost za to, že se Česko stalo zemí zaslíbenou koronaviru, se však nedá házet pouze na Babiše. Vina se za to nedá svalovat ani na papaláštví Prymuly, Faltýnka, Hniličky a dalších, kteří žijí ve věži ze slonoviny odtržené od všedního života, kde platí jiná, uvolněnější pravidla.

Kulturní psycholožka Michele Gelfandová se svým týmem zkoumala rozdíly mezi tím, jak státy zvládají pandemii koronaviru. Dospěla přitom k závěru že příčinou většího počtu nakažených a mrtvých v západních zemích proti zemím asijským je také chování obyvatel. Lidé z liberálních společností nedokázali dostatečně změnit své zvyky, přizpůsobit je novému ohrožení, což pro Čechy patrně platí dvojnásob.

Kolín další štací?

Poté, co se v Česku rozšířila nakažlivější britská verze koronaviru Brigita – testy, které provádí Státní zdravotní ústav, ukazují, že má v populaci už více než padesátiprocentní podíl – je jedinou šanci, jak se ze sevření během příštích měsíců dostat, to, co by klasik shrnul do tří slov – očkovat, očkovat, očkovat.

Mělo by se to povést. Experti z Centra pro modelování biologických a společenských procesů BISOP na základě analýzy údajů statistického úřadu a ministerstva zdravotnictví zjistili, že počet úmrtí na covid roste s věkem nakaženého, a to téměř exponenciálně.

Z dat analytici spočítali, že pokud se v Česku naočkuje milion nejstarších obyvatel, počet úmrtí na covid se sníží o 70 procent. Při naočkování druhého milionu nejstarších potom klesnou úmrtí o dalších 15 procent vůči původnímu stavu. V takovém případě by v kolonce ministerstva zdravotnictví „zemřeli v souvislosti s covidem-19“ figurovalo méně než 20 mrtvých denně.

Kdo tady vlastně řídí očkování? Andrej Babiš 20. prosince 2020:

„Protože mám svoje zkušenosti s ministerstvem zdravotnictví, celoroční, takže jsem se rozhodl, že to budu já.“ Andrej Babiš 27. prosince 2020:

„Že jsem se jmenoval vládním zmocněncem, je samozřejmě nadsázka… Dohlížím na to, pomáhám ministerstvu...“ Andrej Babiš 9. ledna 2021:

„Takovou logistickou akci nemůže řídit epidemiolog nebo lékař. Nechci se přeceňovat, mám ale za sebou x krizových situací. Člověk v byznysu získá jiné instinkty, jiný tah na branku, jiné myšlenky a zkušenosti. To lidé ve státní správě nemají.“

Pravda, vakcín je zoufale málo, Evropská komise jejich nákup podcenila. Našinec proto může jen žasnout nad tím, jakým tempem se očkuje v devítimilionovém Izraeli, kde už jednu dávku vakcíny dostaly čtyři miliony lidí.

Jenže jak by to dopadlo, pokud by do Česka dorazily miliony dávek vakcíny během několika týdnů jako v židovském státě? Vždyť když bylo dovezeno prvních 20 tisíc dávek AstryZeneky, do týdne se proočkovalo necelých tisíc.

Biochemik Jan Trnka z Univerzity Karlovy k vakcinaci v Česku v pořadu TV Prima Partie suše poznamenal: „Je to zpackané.” A upozornil, že dodnes chybí detailní vakcinační plán.

Zbývá přitom pouze několik týdnů na to, abychom se z epidemie proočkovali. Jinak na jaře bilance obětí covidu prolomí hranici 30 tisíc. A to se už dá poměřovat s takovými městy jako Kolín, anebo Cheb.