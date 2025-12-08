Dočkala se dalšího štěstí. Legendární Jiřina Bohdalová se těší z krásné noviny
8. 12. 2025 – 11:19 | Magazín | BS
Nezaměnitelná ikona českého herectví září radostí i dojetím nad novým přírůstkem do rodiny.
Slavná Jiřina Bohdalová se už před časem nechávala slyšet, že se rozhodně hodlá dožít pravnoučete a žádná jiná alternativa neexistuje. A když si Jiřina něco usmyslí, tak to také udělá.
V požehnaném věku 94 let se těší z radostné noviny: Stala se prababičkou, její vnuk Vojtěch Staš s manželkou na svět přivítali syna Antonína.
„Stal se pro mě jednoznačně nejvyšší prioritou. Práce i ostatní povinnosti jdou v tuto chvíli částečně stranou,“ přikyvoval Vojta v pořadu ShowTime.
Celá bez sebe z pravnuka je také Jiřina: „Jířa se narození Toníčka nemohla dočkat a to, že jsou všichni zdraví, ji strašně dojalo,“ vyprávěl Vojtěch o babičce.
Slavnou herečku prý také potěšilo pravnukovo jméno: „Rozhodovali jsme se totiž mezi třemi jmény, a protože každý v rodině chtěl jiné jméno, řekli jsme, že se dozvědí jméno až po porodu – aby nám do toho moc nekecali. Iron Man byl vždy můj nejoblíbenější superhrdina. Ten se jmenuje Tony Stark, takže Tony Staš byla pro mě jasná volba. Naštěstí mi to prošlo i u manželky, které se to také moc líbilo,“ smál se Vojtěch.
Prababiččinu radost si Vojta docela určitě nepřibarvuje, však sama Jiřina se právě o tomto jméně před časem přejícně vyjadřovala v rozhovoru pro Blesk: „Měla jsem nápad Antonín František, protože František byl můj tatínek. Antonín František Staš. Tony Staš. To je hezké, ne? Ale nevím, jestli to tak bude. Asi ne,“ pronesla koncem října.
Nakonec ale žádné asi ne! Antonína Františka oficiálně vítal na svět jeho táta ve čtvrtek večer: „Vítej mezi námi, Antoníne. Táta s mámou tě milují. Hlavně buď zdravý a šťastný a najdi si tak skvělou ženu, jako jsem si našel já – to nebudeš mít jednoduchý. Díky lásko, ženo moje, že jsi mi dala tak krásného syna. Doporučuji všem jít k porodu, je to zázrak a strašně si vás všech matek vážím za tento výkon,“ psal na Instagramu.
View this post on Instagram