Poslanecký klub Pirátů povede Richterová, místopředsedou bude Bartoš
6. 10. 2025 – 6:06 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Pirátský klub povede v novém volebním období Olga Richterová.
Klub o tom rozhodl na dnešním prvním zasedání jednomyslně. Prvním místopředsedou poslanců Pirátů bude Ivan Bartoš, dalšími dvěma místopředsedkyněmi Kateřina Stojanová a Lenka Martínková Španihelová. Po jednání klubu o tom informoval předseda strany Zdeněk Hřib.
"Jako čtvrtá nejsilnější strana s devíti procenty hlasů a 18 mandáty je přirozené, že budeme usilovat o poměrné zastoupení v orgánech Sněmovny i v jejich vedení," doplnil. Chce, aby ve Sněmovně byly od prvního dne slyšet programové priority strany - dostupnější bydlení, férové podmínky pro rodiny či boj s korupcí.
Ve Sněmovně budou mít Piráti nejvyšší podíl žen. Mezi novými členy dolní komory je jich mezi Piráty 15 z 18, tedy 83 procent. Straně dalo hlas půl milionu voličů, získala tak 8,97 procenta.
Hřib také uvedl, že voličky a voliči dali jasně najevo, že jim citelně chyběly ženy a mladí lidé ve Sněmovně a bere to jako závazek, že Piráti budou jejich hlas prosazovat naplno.
V roce 2021, kdy Piráti kandidovali společně se Starosty, získali čtyři mandáty. Předsedou nejmenšího poslaneckého klubu se tehdy stal Jakub Michálek. Poslanecký mandát letos neobhájil, když kandidoval z posledního místa pražské volební listiny.
Piráti ustavili po volbách vedení klubu jako první. Další strany mají první společné oficiální jednání poslanců naplánované na následující dny. V úterý se sejdou poslanci TOP 09, Motoristů, lidovců a SPD. Na středu svolalo své poslance vítězné hnutí ANO. Klub ODS se sejde ve dnech po úterním jednání širšího vedení strany.