Existuje vůbec? Dáda Patrasová se upíná k italskému milenci, přátelé neskrývají nedůvěru
6. 10. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Přijde záchrana z Itálie, nebo se Dáda spíš uklidňuje vlastní představivostí?
Známá herečka Dáda Patrasová se v poslední době začala zaklínat obnovením vztahu se svým dávným italským milencem Vitem. Reaguje tak na skutečnost, že se manžel Felix Slováček začal opět stýkat se svou někdejší milenkou Lucií Gelemovou.
Dáda krom toho vyhrožuje i rozvodem, což ale není poprvé.
Nutno dodat, že Vita si Dáda nevymyslela. Muž toho jména opravdu existuje, před nějakými osmi lety se s Dádou opravdu setkával a můžeme s jistotou říct, že proběhl i nějaký ten důvěrnější dotyk. O tom není nutné polemizovat, existují fotky. Jedna z nich je ostatně k vidění i pod titulkem článku.
Zda ale vztah trvá dodnes či se Dáda s Vitem někdy potká nebo potkala znovu, už je ve hvězdách. Ona sama sice tvrdí ledacos, ale přátelé úplně přesvědčení nejsou.
„Dneska mi volal. Jsme teď v každodenním kontaktu. Vito je zlatý člověk a kápo v turistickém ruchu. Přijede za mnou v zimě,“ dušovala se Dáda nedávno pro magazín Expres.
Blízký přítel ale pro magazín eXtra.cz popsal, že Dáda má tendence si příběhy o Vitovi mírně řečeno drobně přibarvovat.
„Dáda byla například ve Španělsku u přátel, jen ji na dvacet minut nechali samotnou na pláži a když se vrátili, dušovala se, že za ní na otočku z Itálie přiletěl Vito, že tam deset minut byl a zase se vrací domů. Dušovala se a divila se, proč jí vůbec nikdo nevěří,“ tvrdí zmíněný zdroj.
Uvidíme, zda se Ital tentokrát ukáže. A budou se sepisovat rozvodové papíry, nebo skončí jen u pohrůžek?