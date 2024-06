Porota shledala exprezidenta Trumpa vinným ve všech 34 bodech obžaloby

Dvanáctičlenná porota v New Yorku ve čtvrtek shledala amerického exprezidenta Donalda Trumpa vinným ve všech 34 bodech obžaloby z falšování finančních záznamů v souvislosti s platbami pornoherečce za mlčenlivost. Trump se tak stal prvním bývalým americkým prezidentem odsouzeným v trestním procesu. Podle agentury AP si verdikt poroty vyslechl s kamenným výrazem ve tváři, později proces označil za zmanipulovaný a soudce za zkorumpovaného.

Soudce Juan Merchan rozhodl, že slyšení, kdy bude oznámena výše trestu, se uskuteční 11. července, krátce před sjezdem, na němž Republikánská strana vybere kandidáta do listopadových prezidentských voleb. Volební tým prezidenta Joea Bidena v reakci na verdikt uvedl, že nikdo nestojí nad zákonem.

Po oznámení verdiktu se Trump, který usiluje o návrat do Bílého domu, označil za nevinného, proces několikrát nazval zmanipulovaným a ostudným a řekl, že skutečný verdikt přinesou prezidentské volby 5. listopadu. Čtvrteční verdikt mu v kandidatuře ani případném převzetí prezidentského úřadu nebrání. Podle serveru BBC exprezident před odchodem ze soudní síně poznamenal, že "to zdaleka neskončilo" a na otázky novinářů neodpovídal.

Biden usiluje v listopadových volbách o znovuzvolení, a očekává se, že se opět utká s Trumpem. Mluvčí Bidenovy volební kampaně Michael Tyler po oznámení verdiktu řekl, že nikdo nestojí nad zákonem. Volby označil za jediný způsob, jak zabránit Trumpovu návratu do Bílého domu.

"Dnešek je ostudný den v amerických dějinách," reagoval na verdikt republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson. V podobném duchu se vyjadřovali i další republikánští zákonodárci, z nichž většina stojí za Trumpem i přes jeho obvinění v této a dalších trestních kauzách. Naopak demokraté v reakcích zdůrazňovali, že odsouzený politik by se podle nich neměl stát prezidentem.

"Jediný hlas, na kterém záleží, má porota, a porota promluvila," řekl novinářům po vynesení rozsudku newyorský žalobce Alvin Bragg. Prokuratura kritizovaná Trumpem podle něho vycházela z faktů a byla nestranná. Bragg nechal bez odpovědi dotaz, jaký trest bude v červenci pro Trumpa požadovat.

Trump byl ve 34 bodech obviněn ze zfalšování podnikatelských záznamů, která souvisí s platbou pornoherečce Stephanii Cliffordové, známé také jako Stormy Daniels, těsně před volbami roku 2016. Trumpův bývalý právník Michael Cohen jí tehdy vyplatil 130.000 dolarů (asi tři miliony Kč), aby nešla na veřejnost s výpovědí o románku z roku 2006, který Trump dodnes popírá. Podle obžaloby zfalšoval šeky a další dokumenty, když po zvolení v roce 2017 Cohenovi peníze vracel, a to ve snaze udržet celou dohodu v tajnosti. Podle žalobců byly tyto podnikatelské záznamy vykazovány jako právní výdaje. Podle stanice CNN porota uznala jeho vinu v 11 bodech spojených s fakturami od Cohena, v 11 se šeky a ve 12 s dalšími záznamy o finančních transakcích.

Exprezidentovi hrozí až čtyři roky vězení, jakožto netrestaná osoba by ale mohl odejít s podmínkou a pokutou, což považují američtí právní experti za nejpravděpodobnější výsledek. Slyšení, kdy bude oznámena výše trestu, se na základě dnešního rozhodnutí soudce Merchana uskuteční 11. července v 10:00 místního času (16:00 SELČ).

Někdejší americký prezident Donald Trump, jehož porota jako první bývalou hlavu státu ve čtvrtek uznala vinným z trestného činu, se co nejdříve odvolá proti rozsudku stanovujícímu výši trestu. Stanici CNN to řekl jeho advokát Todd Blanche, který stejně jako Trump označil proces za neférový. Výši trestu oznámí soudce 11. července.

Dvanáctičlenná porota v New Yorku ve čtvrtek shledala Trumpa vinným ve všech 34 bodech obžaloby z falšování finančních záznamů v souvislosti s platbami pornoherečce za mlčenlivost před volbami v roce 2016. Blanche po vyhlášení rozhodnutí poroty vyzval soudce Juana Merchana, aby Trumpa zbavil viny. To soudce odmítl a oznámil, že o výši trestu rozhodne 11. července, tedy několik dní před sjezdem, na němž Republikánská strana vybere kandidáta do listopadových prezidentských voleb, jímž bude podle všeho právě Trump.

"Odvoláme se hned, jak to bude možné," řekl Blanche. Newyorská pravidla podle něj stanovují, že odvolání je možné podat ve chvíli, kdy je známa výše trestu. Trump by mohl dostat až čtyři roky vězení, právní experti však očekávají, že mu soudce udělí spíše podmíněný trest a pokutu. Po odvolání se podle odhadů amerických komentátorů soud potáhne dlouhé měsíce a pravomocný verdikt bude znám až po prezidentských volbách. V kandidatuře ani případném zvolení čtvrteční uznání viny porotou Trumpovi nebrání.