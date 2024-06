Středočeské střední školy dostanou na moderní počítače i pomůcky 102 mil. korun

Středočeské střední školy dostanou na moderní počítače, pomůcky i stroje 102 milionů korun. Celkově jde téměř o 50 škol zřizovaných hejtmanstvím, v několika případech jde i o základní školy pro žáky s handicapem. Dnes o tom rozhodli středočeští krajští radní, informoval ČTK Josef Holek ze středočeského hejtmanství.

Hejtmanství chce školy podpořit tak, aby jejich vybavení a výuka odpovídala současnému nástupu nových technologií do všech oborů lidské činnosti. "Proto podporujeme modernizace počítačových učeben, zřizování robotických pracovišť, nákupy odborných pomůcek a vybavení, jako jsou například traktory pro precizní zemědělství, které využívají satelitní data, speciální přístroje do dílen pro budoucí automechaniky, vybavení do laboratoří na gymnáziích nebo v odborných školách a podobně," uvedl krajský radní pro vzdělávání Milan Vácha (STAN).

Inovace mají přispět nejen ke zlepšení kvality výuky, ale především ke zvýšení šance absolventů na dobré uplatnění na trhu práce.

Školy žádají například o peníze na vybudování multimediálních učeben, moderní vybavení dílen, vybavení odborných učeben pro zdravotnické školy nebo například nový traktor na praxi pro budoucí zemědělce. Střední lesnická škola a SOU Křivoklát chce pořídit víceosé obráběcí CNC centrum, SPŠ a VOŠ Kladno chce inovovat výuku pořízením pomůcek pro školní robotické pracoviště a SPŠ Mladá Boleslav plánuje modernizaci laboratoře kontroly a měření.

Peníze na takzvané inovace do krajských škol začal Středočeský kraj poskytovat v roce 2021. I s letošní částkou jde celkem o více než půl miliardy korun.