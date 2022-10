Pomáhejte lidem a firmám, vyzvali odboráři vládu na odborářské demonstraci

Odbory dnes na pražské demonstraci vyzvaly k zavedení cenové regulace, k zastavení poklesu reálných mezd nebo k zestátnění kritické infrastruktury v energetice. Vláda se podle nich musí zasadit o ochranu nízkopříjmových skupin i střední třídy, na něž nejvíc dopadá současná krize, a zachovat sociální smír.

Protestní akce, která trvala zhruba hodinu a půl a uzavřela ji státní hymna, se zúčastnily tisíce lidí. Podle policie demonstrace byla bez problémů. Odbory ve společném prohlášení apelovaly na zastavení inflace, která snižuje reálné příjmy. Podle nich by vláda měla zejména regulovat ceny energií, potravin či pohonných hmot.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula na úvod demonstrace vyzval vládu, aby pomáhala lidem i firmám. Pokud se tak nestane, má před sebou Česko obrovské problémy, řekl. Středula citoval prvního českého prezidenta Václava Havla, že lhostejnost k druhým a k osudu celku je tím, co otevírá dveře zlu. Demonstranti na Václavském náměstí jsou podle něj ti, kteří mají strach z budoucnosti.

WEREFUSETOBEPOOR



Czech trade unions are protesting in Prague against costs of living crisis

The government must take measures to maintain workers'purchasing power!

Our demands https://t.co/Wc166F8tMi &https://t.co/QS3rkPfn4N@etuc_ces pic.twitter.com/s8vrK1XBO6 — ČMKOS (@odbory) October 8, 2022

Předseda Odborového svazu Kovo Roman Ďurčo varoval před tím, že dnešní akce nemusí být poslední a že odbory mohou být i tvrdší. Vyzval vládu k činům, český průmysl se podle něj potápí. Ve svém projevu připomněl růst cen energií a potravin. Vláda podle něj pomáhá pomalu, a navíc staví občany, kteří pomoc potřebují, do nedůstojné pozice. Firmy se podle něj dostávají do kritické situace a hrozí jejich zavírání. „Loď průmyslu se začíná zvolna potápět, to je pro nás nepřijatelné,“ řekl. „Vláda musí provést občany i firmy dnešní krizí tak, aby neutrpěl újmu nikdo, kdo pracuje a plní rozpočet,“ řekl.

„Vláda musí řešit problémy dřív, než se Česká republika dostane do recese,“ řekl Ďurčo. Vyzval také k zestátnění kritické infrastruktury v energetice a ve vodním hospodářství, která podle něj nesmí být předmětem spekulativních obchodů. Stát by tímto krokem také měl zajistit to, že lidé v těžké situaci nebudou odpojováni od dodávek energií. „Právo na jídlo a teplo domova patří mezi lidská práva,“ zdůraznil.

Více než stovka policistů, kriminalistů a členů antikonfliktního týmu dohlíží na shromáždění, které právě začalo na Václavském náměstí. #policiepha pic.twitter.com/0JAxBLAlhY — Policie ČR (@PolicieCZ) October 8, 2022

Předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková vyzvala k zastropování cen a k zajištění důstojného života lidí. Uvedla, že demonstranti nejsou lhostejní k tomu, jak budou žít oni, jejich rodiče i jejich děti. Kritizovala růst cen energií i potravin a vyzvala ke stanovení cenových stropů. Regulované ceny podle ní už nyní fungují ve zdravotnictví, mohou tedy být i v jiných sektorech. „Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod. Vládo, hledej způsoby. Pokud je hledat nechceš, předej to jiným,“ řekla.

Prezident Unie orchestrálních hudebníků ČR Jiří Dokoupil vyzval vládu k valorizaci tarifních platů zaměstnanců veřejných institucí v kulturní sféře. Pokud vláda nevyslyší návrhy odborů, hrozí podle něj trvalá destrukce kultury v ČR.

Na zvýšení platů apelovala i zástupkyně poštovních odborů Jindřiška Budweiserová. Podle ní jsou pošťáci dlouhodobě platově podhodnoceni, tlak na úspory na poště navíc může vést k omezení poštovních služeb a k dalšímu vylidňování venkova.

Podporu demonstraci vyjádřil i předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása. Rada se podle něj připojila k odborům, protože na postižené tvrdě doléhá současná inflace. Podle něj se mnoho postižených dostává na hranu chudoby a existenčního ohrožení.

Podle odborářů vláda nechala svým otálením dojít situaci do stavu, kdy má Česko jednu z nejvyšších inflací v Evropské unii, domácnostem se propadá kupní síla a firmy ztrácejí konkurenceschopnost.

Demonstranti zaplnili horní čtvrtinu Václavského náměstí, troubili na houkačky a mávali transparenty s logy jednotlivých odborových svazů. Byli mezi nimi i příznivci neparlamentních levicových stran ČSSD a KSČM.

Odbory požadují zvýšení minimální mzdy ještě v letošním roce o 2000 korun na 18 200 korun. Od 1. ledna by podle nich měly vzrůst platy ve veřejné sféře o deset procent a o 20 procent by se měla zvýšit procentní výměra nemocenské a ošetřovného. Odbory požadují i zvýšení sociálních dávek, zejména rodičovského příspěvku a příspěvku na péči. Vyzvaly také vládu, aby ustoupila od opatření, která by mohla snižovat daně. Vyzvaly naopak k větší daňové progresi a k zachování elektronické evidence tržeb.

Podle policejního odhadu se dnes na Václavském náměstí sešlo několik tisíc protestujících. Dřívější odborářské demonstrace měly vyšší účast. Největší demonstrací, kterou po roce 1989 pořádali odboráři, bylo shromáždění svolané na sobotu 21. dubna 2012 na protest proti reformám kabinetu Petra Nečase (ODS). Podle organizátorů tehdy přišlo na Václavské náměstí volat po demisi vlády až 150 000 lidí, policie odhadla počet demonstrantů na 90 000. Desítky tisíc demonstrantů přišly také na odborářské protesty v letech 2007, 2009 či 2011.

Středula novinářům po demonstraci řekl, že nechce porovnávat účast na odborářské akci se zářijovými protesty odpůrců vlády. „Přišli přesně ti, kteří přijít chtěli. Demonstrace v žádném případě nebyla extremistická. Udělali jsme vše proto, aby kdokoli, kdo by chtěl mít něco k extremismu, na naši demonstraci nepřišel. A myslím, že jsme udělali dobře,“ uvedl.

Odborářský protest podle něj ukázal, že situace v Česku není v pořádku. „Jsme stále přesvědčeni, že vláda nekoná dostatečně, že koná pomalu,“ řekl. Podle něj vláda musí zachránit velké podniky, jejichž pád by způsobil velkou nezaměstnanost. Středula také zdůraznil, že uspořádání protestu neznamená konec jednání s vládou. „S vládou stejně tak jednáme, stejně jako svoláváme demonstrace. Je to demonstrace, která tady je po deseti letech. My s těmito nástroji nakládáme velmi uvážlivě,“ řekl.