Ekologičtí aktivisté několik hodin protestovali v areálu koksovny v Ostravě

Policie dnes před polednem zajistila část ekologických aktivistů, kteří ráno pronikli do koksovny Svoboda v Ostravě-Přívoze, a odvezla je k podání vysvětlení na policejní služebnu. Druhá část ekologů poté zůstala na střeše jedné z budov a podle organizátorů protestu blokovali nákladiště, odkud koks odvážejí vlaky. Průběžně komunikovali s policisty a zástupci podniku. Před 14:00 začali slézat dolů. Policie na twitteru uvedla, že nyní začne zjišťovat jejich totožnost.

Desítky účastníků klimakempu hnutí Limity jsme my chtěli protestem v areálu koksovny upozornit na to, že provoz podle nich dlouhodobě znečišťuje ovzduší a firma OKK Koksovny to přehlíží a bagatelizuje. Mluvčí společnosti Jindřich Vaněk ČTK řekl, že považuje protest za zbytečný, vliv podniku na znečištění ovzduší je podle něj minimální. Koksovna funguje dál, z bezpečnostních důvodů ale kvůli protestu omezila manipulaci s koksem po areálu.

Do koksovny ráno dorazily policejní hlídky, které byly v kontaktu s bezpečnostní agenturou a vedením firmy, i policisté z antikonfliktního týmu, kteří komunikovali s aktivisty. Policie uvedla, že asi šest desítek aktivistů proniklo do areálu podniku, který nechtěli opustit. Několik lidí bylo také před koksovnou. Šest aktivistů vlezlo na plynojem, ale poté, co je bezpečnostní agentura upozornila na možná rizika, podle policie slezli. Policisté poté začali zjišťovat jejich totožnost. Vyzvali také účastníky protestu k opuštění areálu, odešla ale jen část lidí, kteří zajišťovali hudební doprovod. Na místo proto dorazili policejní těžkooděnci.

Druhá skupina aktivistů po komunikaci s policisty z antikonfliktního týmu právě opustila střechu budovy. Nyní bude probíhat jejich ztotožňovaní. #policiemsk pic.twitter.com/NoPcjrtn1N — Policie ČR (@PolicieCZ) October 8, 2022

„Část aktivistů opakovaně nerespektovala výzev a pokynů policistů, a tak byla předvedena na nejbližší policejní služebnu. S druhou skupinkou aktivistů, kteří jsou na střeše jedné z budov, opakovaně komunikují policisté i zástupci společnosti,“ uvedla po poledni policie. Necelé dvě hodiny poté ekologové ze střechy slezli.

OKK Koksovny jsou největším výrobcem slévárenského koksu v Evropě. Zaměstnávají okolo 500 lidí. Firma patří do holdingu MTX Group Petra Otavy. Firma vyrábí koks v koksovně Svoboda, v jejíchž čtyřech bateriích ho loni vyprodukovala 717,8 kilotuny.