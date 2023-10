Politika na talíři: Severokorejské restaurace v Číně odmítají obsloužit Jihokorejce

Některé severokorejské restaurace v Číně odmítají obsloužit jihokorejské strávníky, což podle odborníků značí, že KLDR vnímá své sousedy spíše jako nepřátele než možné partnery. V určitých případech je přístup těchto podniků až nenávistný.

Přestože mezi oběma Korejemi panuje napětí, severokorejské restaurace v Číně nabízejí jihokorejským zákazníkům příležitost na politiku alespoň na chvíli zapomenout. Řada těchto podniků v Pekingu a dalších čínských městech ale začala Jihokorejce odmítat.

Nejmenovaný zaměstnanec jednoho takového zařízení v městské prefektuře Tan-tung, která na východě hraničí s KLDR, agentuře AFP sdělil, že severokorejské restaurace v oblasti mají zakázáno obsluhovat Jihokorejce od začátku letošního roku. „Existuje nařízení od severokorejského velvyslanectví. Žádná ze severokorejských restaurací v oblasti nemá povoleno obsluhovat Jihokorejce,“ vysvětlil podle stanice France 24 zmíněný zaměstnanec. „Musíme vyhovět.“

Personál severokorejské restaurace Okryu-gwan v Pekingu nejprve prověřuje národnost zákazníků. Pokud je zákazník jihokorejského původu, reakce personálu je následující: „Nemůžete vstoupit. Nemůžeme vás obsloužit. Odejděte prosím. Obsluhujeme jen čínské zákazníky.“

V určitých případech je podle serveru NextShark postoj těchto podniků nepřátelský až nenávistný. „Nesnášíme je!“ prohlásil číšník v jedné restauraci v Šen-jangu. „Pokud si přivedete jihokorejského přítele, nepřijmeme a neobsloužíme ho.“

Nařízení přišlo shora

Podle odborníků to značí, že KLDR vnímá Jižní Koreu spíše jako protivníka než potenciálního partnera. France 24 upozornila, že podobné odmítnutí zažil jeden bývalý jihokorejský politik, který nechtěl být jmenován. Se svým přítelem se vydal na jídlo do jedné severokorejské restaurace v Tan-tungu. Její personál ho ale krátce nato kvůli jeho původu vykázal. „Cítil jsem se velmi frustrovaný. Být odmítnutý takto z očí do očí, to je opravdu špatné,“ řekl muž.

Nařízení podle toho, co slyšel, vydal Kim Čong-un a nestalo se tak poprvé. Většinou k tomu dochází, když se mezikorejské vztahy výrazně zhorší. Napětí mezi oběma Korejemi vzrostlo minulý měsíc po projevu jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola.

Jun varoval Pchjongjang, že použití jaderných zbraní bude znamenat konec režimu. „Zákaz pro jihokorejské hosty je v souladu s agresivním postojem Pchjongjangu při jednání s jihem,“ řekl Hong Min z Korejského institutu pro národní sjednocení v Soulu. „Můžeme předpokládat, že to souvisí s Junovou vládou a všeobecným zhoršením vztahů během jeho funkčního období,“ myslí si odborník v oblasti korejské geopolitiky z nizozemské Univerzity v Leidenu Christopher Green.

Ne každá severokorejská restaurace v Číně však tento přístup zastává. V Šanghaji, Čchang-čchunu a ve vietnamské Hanoji běžně jihokorejské zákazníky tyto podniky obsluhují.

Severokorejská vláda provozuje v zahraničí asi stovku restaurací. Většina z nich se nachází v Číně a některé v jihovýchodní Asii. Pracují v nich Severokorejci a nabízejí svým zákazníkům k jídlu i taneční vystoupení. Jejich zisk putuje do státní kasy.