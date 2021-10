Aktualizováno: Policie začne vyšetřovat okolí prezidenta. Babiš vyzval Mynáře k rezignaci

Policie zahájí prošetřování možného protiprávního jednání, ve kterém lze spatřovat znaky trestných činů proti republice.

(AKTUALIZOVÁNO, 15:48) Server iRozhlas.cz napsal s odvoláním na dva zdroje z bezpečnostní komunity, že událostmi kolem prezidenta se zabývá i Bezpečnostní informační služba (BIS). Mluvčí kontrarozvědky Ladislav Šticha k tomu serveru obecně řekl, že BIS má v rámci své působnosti ochranu ústavnosti. „Bezpečnostní informační služba získává, shromažďuje a vyhodnocuje informace o jevech, záměrech a činnostech, které přímo nebo ve svých důsledcích závažným způsobem ohrožují ústavu,“ sdělil.

BIS podle dřívějších informací serveru Neovlivní.cz sledovala i Zemanova poradce Martina Nejedlého. Získávala informace k jeho ruským kontaktům a obchodním aktivitám.

Kvůli dění kolem hospitalizace prezidenta podávali lidé už minulý týden trestní oznámení. Pražské vrchní státní zastupitelství sdělilo, že obdrželo podání, které se vztahuje k Zemanově čtvrteční schůzce s Vondráčkem. Oznámení podal i zastupitel Prahy 4 Petr Kutílek, podle nějž si Mynář, Nejedlý, mluvčí Jiří Ovčáček a případně další lidé v Zemanově okolí mohli přisvojit pravomoc úřadu, zneužít pravomoci, padělat veřejnou listinu, případně se dopustit sabotáže. Lékař Martin Jan Stránský je zase přesvědčen o tom, že lidé v okolí prezidenta se mohli dopustit ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci. Bezvládný stav prezidenta při nedělním příjezdu do nemocnice podle něj mohla způsobit buď jen absolutní neprofesionalita a nedbalost personálu sanitky, nebo jde o běžnou kondici hlavy státu.

Podle serveru Aktuálně.cz obdrželo v pondělí dvě trestní oznámení související s hospitalizací prezidenta i Nejvyšší státní zastupitelství. Jakmile podněty posoudí, předá je místně příslušným státním zástupcům.

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek vyzval poradce prezidenta Miloše Zemana Martina Nejedlého, aby do sedmi dnů vrátil svůj diplomatický pas. Pokud tak neučiní, bude zneplatněn, uvedl dnes na twitteru. O tom, že by Nejedlý diplomatický pas mít neměl, hovořil dnes v Rádiu Impuls premiér Andrej Babiš. Nejedlý dnes Deníku N sdělil, že diplomatický pas nepotřebuje a pokud o to bude požádán, odevzdá ho.

Pětapadesátiletý Nejedlý působí jako ekonomický poradce prezidenta a je označován za jednoho z klíčových mužů Zemanova okolí. V minulosti se například účastnil Zemanova jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. V pozici poradce není Pražským hradem placen, může ale využívat hradní kancelář.

(AKTUALIZOVÁNO, 11:32) Babiš potvrdil, že odpoledne se bude klub poslanců ANO zabývat schůzkou předsedy Sněmovny Radka Vondráčka s prezidentem minulý týden.

Nynější předseda Sněmovny Radek Vondráček asi nebude kandidátem hnutí ANO do vedení příští Sněmovny. České televizi to dnes řekl premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Vondráček podle něj chyboval, když minulý týden šel spolu s vedoucím prezidentské kanceláře Vratislavem Mynářem za prezidentem Milošem Zemanem do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN).

Babiš dnes ČT řekl, že Vondráček vůbec neměl za Zemanem chodit. „Neměl tam co hledat. Myslím, že tam hrál nějakou roli, která byla úplně zbytečná,“ uvedl. Vondráček s Mynářem podle něj nemuseli kolem rozhodnutí svolat Sněmovnu dělat takové „divadlo“. „Bylo to zbytečné a akorát to vyvolalo emoce. Neměl tam chodit a myslím, že to bylo jeho pochybení,“ doplnil.

Vondráčkova návštěva u Zemana vyvolala kritiku i pochyby o jejím průběhu. ÚVN se distancovala od Vondráčkových výroků o prezidentově zdravotním stavu. Uvedla, že šéfa dolní komory k Zemanovi na jednotku intenzivní péče přivedl Mynář bez vědomí ošetřujícího lékaře. Vondráček reagoval, že byl přesvědčen o tom, že návštěva byla s nemocnicí konzultovaná. Zdůraznil, že Zemanův zdravotní stav nekomentoval, ale pouze popsal, jak na něho prezident působil a o čem spolu mluvili.

(AKTUALIZOVÁNO, 10:50) Premiér Andrej Babiš vyzval vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře k rezignaci na funkci. Pokud tak Mynář neučiní, po aktivaci článku 66 by Babiš případné personální změny provedl sám, řekl serveru iDNES.cz.

„Celá ta situace, která tu vznikla, je neadekvátní a nepřijatelná aktivita kancléře Mynáře, proto by bylo nejlepší, kdyby okamžitě rezignoval ze své funkce. To, co předvedl, je absolutně nepřijatelné,“ citoval iDNES.cz premiéra.

Článek 66 ústavy řeší situaci, kdy se země ocitne bez prezidenta, případně prezident není schopen vykonávat úřad a usnesou se na tom obě komory Parlamentu. Část pravomocí hlavy státu si rozdělí premiér a předseda Sněmovny. Ústavní právník Aleš Gerloch dnes řekl Radiožurnálu, že situaci by neměla měnit ani situace, že vláda tou dobou bude možná v demisi.

(10:22, původní zpráva) Policie o zahájení prošetřování informovala dnes na twitteru v souvislosti s informacemi, které zazněly na pondělní tiskové konferenci Senátu. Doplnila, že další informace nyní nemůže sdělit.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil v pondělí uvedl, že podle Ústřední vojenské nemocnice není prezident Miloš Zeman schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti.

O tomto stanovisku nemocnice podle Vystrčila věděl od 13. října vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář, který přesto o den později zprostředkoval v nemocničním pokoji setkání Zemana s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem kvůli podpisu rozhodnutí o zasedání Sněmovny.

Trestní zákoník řadí mezi trestné činy proti České republice mimo jiné vlastizradu, sabotáž nebo rozvracení republiky. Vlastizrady se dopustí český občan, který „ve spojení s cizí mocností nebo s cizím činitelem“ spáchá rozvracení republiky, teroristický útok, teror nebo sabotáž.

Rozvracení republiky spáchá ten, kdo se „v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost České republiky anebo zničit její samostatnost“ účastní násilných akcí proti ČR nebo jejím orgánům.

K sabotáži naopak použití násilí není nutné - dopustí se jí ten, kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost ČR zneužije svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce k tomu, aby mařil nebo ztěžoval plnění důležitého úkolu například orgánu veřejné moci.

Za sabotáž hrozí v základní sazbě tři až deset let vězení, případně též propadnutí majetku. Za vlastizradu lze uložit 15 až 20 let vězení, propadnutí majetku nebo i výjimečný trest.