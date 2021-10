Aktualizováno: K prezidentovi se souhlasem lékaře. Policie pustí za Zemanem jen vybraný okruh lidí

Ochránci neumožní přímý kontakt prezidenta Miloše Zemana s osobami, které předem neobdrží souhlas ošetřujícího lékaře s návštěvou. Na twitteru to dnes uvedla policie.

(AKTUALIZOVÁNO, 13:07) ÚVN policii následně poděkovala za vstřícnost. „Pan prezident je pacientem ÚVN a tímto opatřením jsou zajištěna standardní pravidla, která platí pro návštěvy u pacientů ÚVN,“ napsala nemocnice na twitteru.

Podle tří zdrojů Deníku N přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Tomáš Tyll návštěvu od prezidenta vykázal. Nepřišli totiž podle nich jen Mynář s Vondráčkem, ale také například ředitel hradního protokolu Vladimír Kruliš.

Čtvrteční návštěva předsedy Sněmovny Radka Vondráčka u prezidenta Zemana byla chyba, domnívá se premiér Andrej Babiš. Vondráček měl podle něj zohlednit, že situace kolem prezidentova zdraví je vyhrocená. Ohledně svého setkání se Zemanem kvůli povolebnímu vývoji Babiš čeká, až mu návštěvu povolí ředitel Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Miroslav Zavoral.

„Nevnímám to vůbec dobře, je to velká chyba kolegy Vondráčka, který mě o návštěvě neinformoval,“ uvedl Babiš. „Já bych se určitě snažil dohodnout s ošetřujícím lékařem a zeptal bych se na vhodnost takové návštěvy. Určitě bych se spojil s ředitelem nemocnice, což jsem ostatně v mém případě udělal a pan ředitel mi sdělil, že hned, jak to bude možné, tak mi setkání s panem prezidentem umožní,“ dodal.

(11:17, původní zpráva) Policie svým rozhodnutím vyhověla požadavku Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) v Praze, v níž je Zeman od neděle. Jeho ošetřujícím lékařem je ředitel nemocnice Miroslav Zavoral.

Mluvčí ÚVN Jitka Zinke ve čtvrtek uvedla, že prezidentův kancléř Vratislav Mynář přivedl předsedu Sněmovny Radka Vondráčka k Zemanovi na jednotku intenzivní péče nečekaně a bez vědomí ošetřujícího lékaře. K prezidentovi může vzhledem k jeho zdravotnímu stavu pouze vybraný úzký okruh jemu blízkých osob, mezi které Vondráček v době návštěvy nepatřil.

Nikdo ze zdravotnického personálu nebyl setkání přítomen. Nemocnice se také distancovala od Vondráčkových výroků o prezidentově zdravotním stavu.

Vondráček ve čtvrtek po setkání s prezidentem v ÚVN novinářům řekl, že Zeman je schopen vykonávat úřad hlavy státu a že podepsal rozhodnutí o svolání nové Sněmovny. „Měl jsem možnost si s panem prezidentem popovídat. Říkal vtipy, byl pozitivně naladěný. Samozřejmě je nemocný, takže leží na jednotce intenzivní péče,“ řekl šéf dolní komory, podle kterého šlo o příjemné a lidské setkání.

Hrad čelí dlouhodobé kritice kvůli informování o prezidentově zdravotním stavu. Na čtvrtečním briefingu na Hradě vystoupila prezidentova žena Ivana s dcerou Kateřinou. Podle manželky prezident podstupuje léčbu, která si vyžádá čas. Média požádala o trpělivost a potřebný čas, aby měl možnost nabrat sílu. Spekulace o zdravotním stavu označila za minimálně neetické. Novináři neměli možnost pokládat dotazy.

Na prezidentova kancléře se už dříve obrátil předseda Senátu Miloš Vystrčil. Chce vědět, jaká je prognóza dalšího vývoje Zemanova zdraví. Podle některých politiků by se Parlament měl zabývat tím, zda prezidenta nezbaví pravomocí pro neschopnost zastávat úřad. Podle některých ústavních právníků by ale byl takový postup několik dní po začátku hospitalizace předčasný. Vystrčil ve čtvrtek večer ČTK napsal, že odpověď na žádost zatím nedostal.

Důvodem Zemanova převozu do nemocnice byly podle nedělního vyjádření Zavorala komplikace provázející chronické onemocnění. Přesnou diagnózu Zavoral médiím nesdělil, protože k tomu neměl pacientův souhlas.

Uzavřené lůžkové oddělení

Klinika, na které je od neděle hospitalizovaný prezident Miloš Zeman, je uzavřené lůžkové oddělení, kde pacienti mají povolené návštěvy jen po dohodě s ošetřujícím lékařem. Najednou mohou přijít nejvýše dvě osoby. Vyplývá to z materiálů o Klinice anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN).

Podle letáku pro blízké pacientů je oddělené „uzavřené“ a návštěvy jsou možné pouze po dohodě s lékařem. Informace o zdravotním stavu podává lékař telefonicky jen nejbližším příbuzným, někdy může požadovat i jejich identifikaci pro ověření totožnosti.

Obvyklé jsou návštěvy mezi 14 a 17 hodinou. „Před návštěvou a vstupem na JIP vás požádáme, abyste nám zavolali a zjistili, zda je návštěva možná, čímž zajistíme soukromí všem našim pacientům,“ uvádí materiál. Místo není pro více než dva návštěvníky současně. „Pokud chcete přinést jídlo z domova, poraďte se s ošetřujícím personálem ohledně určitých omezení,“ píše se dále.

Obecně jsou JIP pacienti ve vážném stavu. „Poskytujeme péči pacientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje neustále sledování, vyhodnocování a nezbytnou podporu či náhradu základních funkcí lidského organismu, a také těm, kterým tyto komplikace hrozí,“ píše se v dokumentu.

Lůžkové resuscitační oddělení podle webu nemocnice zajišťuje nejvyšší stupeň intenzivní péče a péči resuscitační, má 24 lůžek. „Na oddělení jsou hospitalizováni pacienti s poruchami životně důležitých funkcí, zejména s poruchami vědomí, selháním dýchání, oběhu a ledvin,“ uvádí nemocnice. Součástí kliniky je i oddělení následné intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče.