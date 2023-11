Aktualizováno: Policie viní sedm lidí z krácení DPH při dovozu z Číny

Policie obvinila sedm lidí a tři firmy z krácení daně z přidané hodnoty se škodou ve výši 1,2 miliardy korun. Skupina složená ze tří cizinců a čtyř českých občanů páchala podle vyšetřovatelů trestnou činnost při dovozu zboží z Číny. Obviněným hrozí až 13 let vězení. ČTK to dnes sdělili mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej a Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO).

Pachatelé podle kriminalistů vytvořili skupinu obchodních společností, přes které v letech 2018 až 2021 organizovali dovoz různého zboží ze třetích zemí, zejména z Číny, do Evropské unie. Zboží mělo celkovou hodnotu zhruba 5,4 miliardy korun a cílem skupiny bylo vyhnout se platbám DPH, uvedla centrála. Podle úřadu EPPO pachatelé nepravdivě deklarovali, že dovezené zboží zamíří do společností sídlících v jiných členských státech EU, čímž by se na ně nevztahovala povinnost platby DPH. Ve skutečnosti ale zboží tajně přepravovali do skladů, odkud věci prodávali on-line bez zaplacení daně.

„V minulých dnech policisté a celníci uskutečnili rozsáhlou akci s krycím názvem Rejdař, zejména na území Prahy, Plzeňského a Ústeckého kraje. V rámci úkonů trestního řízení byly zajištěny finanční prostředky na bankovních účtech (cca 17 milionů korun) a v hotovosti (cca 2,5 milionu korun), motorová vozidla, hodinky a více než 500 palet zboží různé povahy určeného k přímému prodeji v e-shopech,“ popsal Ibehej.

Razii policie provedla 25. října a o den později zahájila stíhání, dodal úřad EPPO. Všichni obvinění lidé jsou stíhaní za účast na organizované zločinecké skupině a za zkrácení daně. Tři z nich vzal soud do vazby. Firmy pak čelí stíhání za zkrácení daně ve prospěch organizované zločinecké skupiny.

Případem se od roku 2019 zabývali ústečtí příslušníci pátrací sekce Generálního ředitelství cel, a to na podnět Generálního finančního ředitelství a ve spolupráci s kriminalisty z centrály v rámci tzv. Daňové Kobry. Kauzu dozoruje evropská pověřená žalobkyně Úřadu evropského veřejného žalobce.

Pojar v Pekingu jednal o exportu či obnovení přímé letecké linky

Poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar se při jednání v Pekingu věnoval bilaterálním vztahům včetně možnosti zvýšení českého exportu do Číny nebo obnovení přímého leteckého spojení. Sdělil to dnes ČTK. O setkání s nejvýše postaveným čínským diplomatem Wangem I ve čtvrtek napsala státní tisková agentura Nová Čína. Wang podle ní uvedl, že Peking je připraven posílit „vzájemně prospěšnou“ spolupráci s Českou republikou.

Podle Pojara se s Wangem věnovali i ruské invazi na Ukrajině, situaci ve východní Asii nebo aktuálním otázkám spojeným s terorismem.

Česko má podle mluvčího vlády Václava Smolky zájem o pragmatické a vzájemně výhodné vztahy s Čínou založené na upřímném dialogu. „Jednání navázalo na nedávnou návštěvu speciálního čínského zmocněnce pro Evropu v Praze,“ řekl ČTK.

Provoz na přímé lince Praha - Peking od září 2015 zabezpečovala čínská letecká společnost Hainan Airlines. Počátkem roku 2020 ale spojení zrušila, od té doby žádné nefunguje.

Bezpečnostní informační služba (BIS) v nedávno zveřejněné výroční zprávě za loňský rok mimo jiné poznamenala, že Čína představuje komplexní hrozbu. Čínští špioni podle kontrarozvědky pokračovali loni v budování kontaktů s politickými představiteli v Česku napříč politickým spektrem. Zaměřují se na ovlivňování veřejného mínění s cílem budovat pozitivní obraz Číny. Podle letos aktualizované Bezpečnostní strategie Čína zpochybňuje mezinárodní řád, což přináší negativní důsledky i pro euroatlantickou bezpečnost.