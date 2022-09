Policie v rámci hraničních kontrol zatím zadržela 364 migrantů a 176 odepřela vstup

Policie od zahájení kontrol na slovenské hranici prověřila 23 521 lidí, zadržela 364 migrantů a 23 převaděčů, vstup odepřela 176 lidem, převážně ze Sýrie. Uvedla to dnes mluvčí policejního prezidia Irena Pilařová.

Kontroly začaly o půlnoci ze středy na čtvrtek kvůli vysokému počtu uprchlíků, hlavně Syřanů, kteří přes Česko přecházejí do Německa a Rakouska. Policie bude kontrolovat 27 bývalých hraničních přechodů se Slovenskem i zelenou státní hranici minimálně deset dnů. Na hranicích jsou stovky policistů.

O dočasném zavedení kontrol rozhodla vláda v pondělí. V první fázi potrvá do 8. října. V návaznosti na Česko ve čtvrtek zahájilo kontroly na hranicích se Slovenskem také Rakousko.

Ve Zlínském kraji policisté do dnešního rána zajistili 115 běženců, zadrželi i čtyři převaděče. Převáženi jsou do migračního centra v Holešově na Kroměřížsku. V areálu tamní policejní školy stojí velkokapacitní stany, které fungují jako mobilní kanceláře. Policisté v nich kontrolují, zda nejsou běženci ozbrojeni, kontrolují jejich totožnost, fotografují je a berou jim otisky prstů. Poté je převezou na vlakové nádraží do Břeclavi nebo Hulína, odkud běženci z republiky odjedou, nebo pokračují k vyřízení svého pobytu na území České republiky. Česko je pro migranty vesměs tranzitní zemí, pokračují zejména do Německa.

Obdobná situace je od středy v Jihomoravském kraji, kde policisté za prvních 24 hodin od zavedení kontrol zadrželi 11 převaděčů a odhalili 247 migrantů. Od dnešní půlnoci do 07:00 přibylo dalších osm zadržených převaděčů a 80 migrantů. Nejrušnější situaci v kraji hlásí hraniční přechod Lanžhot.

V úterý česká policie uvedla, že od začátku letošního roku zajistili policisté na území republiky téměř 12 000 migrantů. To výrazně překračuje čísla z roku 2015, kdy v Evropě vrcholila migrační krize. Současně zadržela 125 převaděčů, zatímco v minulých letech šlo řádově o jednotky či nižší desítky případů ročně.