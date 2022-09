Od čtvrtka se kvůli nelegální migraci obnoví kontroly na hranici se Slovenskem

Kvůli nelegální migraci rozhodla vláda o dočasném obnovení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Opatření bude platit od půlnoci ze středy na čtvrtek. V první fázi podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) bude trvat deset dní, tedy do 8. října. Čas chce využít k jednání se slovenskou stranou, poté kabinet situaci vyhodnotí.

Cizinci zejména syrského původu využívají Českou republiku jako tranzitní zemi, chtějí přes ni pokračovat do dalších států EU.

Policejní kontroly zavede Česko na 27 bývalých hraničních přechodech. Konkrétně se to týká 17 silničních, sedmi železničních a třech říčních přechodů. Na jiných místech nebude možné od půlnoci ze středy na čtvrtek minimálně dalších deset dnů státní hranice překračovat, policisté budou hlídat i takzvanou zelenou hranici. Výjimku budou mít zemědělci, lesníci, myslivci či rybáři při výkonu své práce v „bezprostředním příhraničí“. V tiskové zprávě o tom informovala policie. Občanům nehodlá znepříjemňovat každodenní život.

Policisté od začátku letošního roku zajistili na území republiky téměř 12 tisíc nelegálních migrantů. To výrazně překračuje čísla z roku 2015, kdy v Evropě vrcholila migrační krize. Současně zadržela 125 převaděčů, zatímco v minulých letech šlo řádově o jednotky či nižší desítky případů ročně.

Od počátku června do začátku minulého týdne zajistila policie v Česku téměř 9500 migrantů, za celý loňský rok jich bylo 1330. Nejvíce jich odhalila v Jihomoravském a Zlínském kraji. Právě v těchto krajích začala být situace kritická.

Drtivá většina migrantů má syrský původ, nepřichází ale přímo ze Sýrie, nýbrž z Turecka. Jde o celoevropský problém, do Rakouska například přicházejí tisíce lidí denně, přičemž je cílovou zemí, nikoliv jen tranzitní.

Policisté budou hlídat i takzvanou zelenou hranici, protože čekají, že skupiny převaděčů se budou snažit přijatá opatření obejít. „Je pochopitelné, že není v lidských silách hermeticky uzavřít celý úsek 251 km dlouhé státní hranice, ale uděláme všechno pro to, abychom nelegálnímu překračování státní hranice v místech, která k tomu nejsou určená, zamezili,“ uvedl ve zprávě policejní prezident Martin Vondrášek. Věří, že veřejnost tato opatření přijme se shovívavostí. „Není naším cílem jakkoliv znepříjemňovat běžný život občanům,“ dodal.

Do kontrol se ve 12hodinových směnách může zapojit až 500 policistů a 60 celníků. Podle Vondráška to bude znamenat, že se denně sníží počet policistů působících ve všech krajích o tisíc, může proto být omezena jejich preventivní činnost. Náklady, které si ochrana hranic na dobu deseti dnů vyžádá, policie vyčíslila na více než 20 milionů korun.

Slovensko respektuje rozhodnutí České republiky zavést kontroly na společné hranici. Bratislava ale chce, aby se o tomto kroku jednalo na úrovni Evropské unie, protože rozhodnutí Prahy má vliv i další evropské země, informovala mluvčí slovenského ministerstva vnitra Zuzana Eliášová.

Nelegální migranti míří za lepším

Česká republika je pro většinu uprchlíků tranzitní zemí. Cizinci zejména syrského původu chtějí pokračovat do dalších států EU. To potvrzují i zkušenosti ze dvou zřízených registračních center pro nelegální migranty v Břeclavi a Holešově. Lidé převážně ze Sýrie či Afghánistánu v naprosté většině případů nevyužívají možnosti požádat o azyl a po provedení bezpečnostního screeningu a dalších administrativních úkonů pokračují dál v cestě. Obě registrační místa zůstávají i nadále v provozu, i když policie očekává, že budou kvůli kontrolám méně využitá, a proto může upravit jejich fungování.

Ministr vnitra připomněl, že několikrát se svým slovenským protějškem jednal a žádal, aby slovenská strana plnila to, co vyplývá z mezinárodních smluv, tedy readmisní dohodu s ČR. To znamená, že v případě, že je zjištěno, že daná osoba přichází ze Slovenska, aby se tam následně vracela. „Tady jsme nedosáhli diplomatickými kroky takových úspěchů, jak jsme čekali,“ řekl Rakušan.

Zavedení kontrol zatím na deset dnů Rakušan vysvětlil tím, že Česko se jako členská země EU musí řídit schengenským hraničním kodexem. „Ten přesně definuje, za jakých podmínek a kdy členský stát může uzavřít vnitřní hranice v rámci schengenského prostoru,“ vysvětlil.

Bezpečnostní situace České republiky je podle premiéra Petra Fialy (ODS) stabilní. „Ale je třeba provést toto preventivní opatření, abychom si dokázali s tou situací dlouhodobě poradit a abychom odradili nelegální migranty od využívání této trasy,“ doplnil.