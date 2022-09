Aktualizováno: Policie ode dneška kontroluje hranice se Slovenskem, použila už i varovné výstřely

Česká policie o půlnoci zahájila kontroly na česko-slovenské hranici kvůli vysokému počtu uprchlíků, hlavně Syřanů, kteří přes Česko přecházejí do Německa a Rakouska. Do dnešních 07:00 zkontrolovala přes 2000 vozidel a 3160 lidí, dvacítce nelegálních migrantů odepřela vstup a ve vnitrozemí jich zajistila 99. Zadržela také devět převaděčů. Novinářům to na přechodu ve Starém Hrozenkově na Uherskohradišťsku řekl policejní prezident Martin Vondrášek.

Poblíž hraničního přechodu Brumov-Bylnice na Zlínsku museli ráno policisté použít varovné výstřely, aby zastavili auto převážející 15 migrantů. Převaděče po krátké honičce zadrželi. O incidentu informovala policie na twitteru. Převaděč projel vysokou rychlostí kontrolním stanovištěm na hranicích. „Po krátkém pronásledování ho policisté zadrželi v lese, kam se snažil z auta utéci,“ uvedli. Dodali, že muže dopadli policisté z pražské speciální pořádkové jednotky. Až varovné výstřely policistů z pražské SPJ zastavily dnes nad ránem převaděče, který převážel 15 migrantů. Ještě před tím projel vysokou rychlostí kontrolním stanovištěm na hranicích. Po krátkém pronásledování ho policisté zadrželi v lese, kam se snažil z auta utéci. #policiepha pic.twitter.com/kEjeunT3po — Policie ČR (@PolicieCZ) September 29, 2022 V návaznosti na Česko ode dneška zahájilo kontroly na hranicích se Slovenskem také Rakousko. Servisní organizace slovenské autodopravy hlásily dopoledne zdržení do 20 minut na některých hraničních přechodech s Českem a Rakouskem. Policie bude kontrolovat 27 bývalých hraničních přechodů se Slovenskem i zelenou státní hranici minimálně deset dnů. Celostátní údaje o výsledcích kontrol bude zveřejňovat každé dopoledne, vždy k 07:00. Během dne ale mohou aktuálnější informace poskytnout policisté v krajích. Na jižní Moravě do dnešních 12:00 zadrželi osm převaděčů a odhalili 157 migrantů. Ve Zlínském kraji bylo do dnešních 10:00 zadrženo 56 běženců. Mezi migranty v současné době podle ředitele cizinecké policie Milana Majera převažují Syřané, kteří se většinou dlouhodobě zdržovali v Turecku a nyní míří většinou do Německa. Občané Sýrie jsou z důvodu situace v Sýrii takzvaně nevyhostitelní. „Je jim vydáván příkaz k opuštění České republiky s dobou 30 dnů a jsou poučováni o tom, že pakliže chtějí zůstat na území České republiky, tak mají možnost přes vízum za účelem strpění,“ řekl dnes Majer Radiožurnálu. Doplnil, že s převaděči se koná trestní řízení a hrozí jim sazba odnětí svobody až do pěti let. Hranice hlídají stovky policistů. Policejní prezident uvedl, že v jedné směně slouží asi 500 policistů z celé ČR, kterým pomáhá 60 celníků. „Máme oprávnění zastavit vozidlo, provést prohlídku toho vozidla, případně i zavazadla, a udělat všechno pro to, aby na naše území vstupovali pouze cizinci, kteří splňují podmínky pobytu,“ uvedl. Dočasné policejní kontroly na česko-slovenských hranicích | zdroj: TASR / Profimedia Kolony na hranicích v Jihomoravském kraji by se podle mluvčího policistů Petra Valy tvořit neměly. „Nekontroluje se každé auto, ale vybíráme si. Vytipováváme si závadová, zájmová vozidla, ve kterých by mohl někdo někoho převážet,“ řekl ČTK. Moravskoslezská policejní mluvčí Pavla Jiroušková ČTK dopoledne řekla, že kamiony se na přechodu Svrčinovec/Mosty u Jablunkova zdrží zhruba deset až 20 minut. Osobní vozidla jsou bez kolon. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v noci na dnešek uvedl, že cílem není komplikovat život občanů České nebo Slovenské republiky. „Rozhodně to není nějaký silový krok České republiky vůči Slovensku. Tím cílem je jediné, dát i převaděčským skupinám, což jsou ti skuteční zločinci, což jsou ti skuteční obchodníci s lidským neštěstím, jasně najevo, že tady existuje překážka. A tou ty kontroly zavedené na slovensko-české hranici objektivně v této chvíli jsou,“ řekl Rakušan. Kontroly se konkrétně týkají 17 silničních, sedmi železničních a tří říčních přechodů. Na jiných místech není možné státní hranice překračovat, policisté začali hlídat i takzvanou zelenou hranici. Turisté se nemohou volně pohybovat po stezkách a cestách, které vedou po státní hranici nebo střídavě na území obou sousedních zemí. Hrozí za to pokuty, na místě až do 5000 korun. Výjimku mají zemědělci, lesníci, myslivci či rybáři při výkonu své práce v pohraničí a složky integrovaného záchranného systému. Rakušan dnes ráno v debatě s obyvateli Žítkové na Uherskohradišťsku uvedl, že žádné omezení českých občanů v pohybu směrem k hranici není. Opatření podle něj nejsou zaváděna vůči českým ani slovenským občanům. Mluvil také o určité toleranci, pokud člověk omylem překročí hranici, situaci je možné vyřešit i domluvou. O dočasném zavedení kontrol rozhodla vláda v pondělí. V první fázi podle Rakušana potrvá deset dní, tedy do 8. října. Čas chce využít k jednání se slovenskou stranou, poté vláda situaci vyhodnotí. Slovenský premiér Eduard Heger Českou republiku za její rozhodnutí kritizoval a naznačil, že problém je v zajištění ochrany vnějších hranic schengenského prostoru volného pohybu osob v Maďarsku. Podle Rakušanova odhadu je možné, že kontroly potrvají dva měsíce a poté se o nich bude jednat na evropské úrovni. Náklady na desetidenní kontroly jen za policii jsou podle Rakušana kolem 20 milionů korun. V úterý policie uvedla, že od začátku letošního roku zajistili policisté na území republiky téměř 12 000 migrantů. To výrazně překračuje čísla z roku 2015, kdy v Evropě vrcholila migrační krize. Současně zadržela 125 převáděčů, zatímco v minulých letech šlo řádově o jednotky či nižší desítky případů ročně. Mohlo by vás zajímat Kontroly na hranicích se Slovenskem kvůli nelegálním migrantům zavádí i Rakousko

