Evropské řeky jsou plné kokainu. Úhoři jsou kvůli němu hyperaktivní

Pákistánský protikorupční soud v pátek poslal expředsedu vlády Naváze Šarífa na 10 let do vězení. Uznal ho v nepřítomnosti vinným z korupce v souvislosti s nákupem luxusních bytů v Londýně, na který nemohly příjmy z legálního podnikání Šarífa ani jeho příbuzných stačit.

Předmět kontaminovaný látkou novičok, kterým se nyní otrávil britský pár , nemohl být v otevřeném prostoru, jed by se vlivem počasí postupně rozpadal, informoval portál BBC.

