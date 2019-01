Poláci kvůli špionáži zatkli šéfa pobočky Huawei. Babiš nepřímo popřel Zemanova slova

Šéf slovenské sněmovny Andrej Danko použil ve své rigorózní práci z roku 2000 nepřiměřeně mnoho cizích textů, aniž je správně citoval. Vyplývá to ze zveřejněných závěrů kontrolní komise Univerzity Mateje Bela (UMB) v Banské Bystrici, která Dankovi na základě zmiňované práce udělila titul doktora práv. V reakci na posudek univerzity Danko řekl, že práce nebyla označena za plagiát. Slovenské vysoké školy v současnosti nemohou odebrat absolventům titul. Umožnit jim to má novela vysokoškolského zákona, kterou ve středu projednala slovenská vláda.

Novou státní tajemnicí na ministerstvu průmyslu a obchodu bude od 15. ledna bývalá ředitelka pražského magistrátu Martina Děvěrová (50). Návrh na její jmenování v pátek schválila vláda. Děvěrová vyhrála výběrové řízení na tuto funkci. V tiskové zprávě to uvedlo ministerstvo průmyslu.

Varování před čínskou Huawei by mohlo zpozdit a prodražit zavádění mobilních sítí 5G v Česku. Uvedl to výkonný ředitel doménového sdružení CZ.NIC Ondřej Filip. Huawei je předním dodavatelem síťových prvků pro 5G a proti konkurenci se vyznačuje agresivní cenovou politikou.

Prezident Miloš Zeman v pátek jmenoval na další funkční období čtyři rektory. Na univerzitách v Ostravě, Plzni, Ústí nad Labem a Opavě tak budou pokračovat jejich dosavadní rektoři, školy povedou do roku 2023. Zeman rektory jmenoval na základě návrhu akademických senátů příslušných veřejných škol, které vláda dnes ráno potvrdila.

Škoda Auto plánuje další dlouhodobý rozvoj na čínském trhu a bude pokračovat v investicích v Číně, která je největším trhem značky. Výroky prezidenta Miloše Zemana , že by Čína kvůli sporu o používání technologií Huawei ZTE ve veřejné sféře přistoupila k sankcím, nebude Škoda Auto blíže komentovat, řekl vedoucí komunikace podniku Tomáš Kotera.

Výjimečné tresty V pátek vynesl ústecký krajský soud nad dvěma mladíky, kteří podle obžaloby loni v Bitozevsi surově ubili svého devatenáctiletého vrstevníka. Tomáš Pavlis má jít do vězení na 23 let, Adam Kužel na 22 let. Rozsudek není pravomocný, obžalovaní i státní zástupce si ponechali lhůtu pro odvolání.