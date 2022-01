Britský premiér se omluvil za kauzu ‚partygate‘, odstoupit ale nehodlá

Britský premiér Boris Johnson se omluvil za své jednání i za způsob, jakým reagoval na zprávy o večírcích ve svém sídle v Downing Street během koronavirových uzávěr. Poděkoval zároveň vládní úřednici Sue Grayové za její zprávu o vyšetřování těchto akcí a za práci, kterou odvedla. Další prošetření okolností setkání v Downing Street je na policii, uvedl Johnson v dnešním projevu k poslancům. Ti na jeho řeč reagovali bučením a nesouhlasnými výkřiky.

Premiér rovněž oznámil, že plánuje rozsáhlou restrukturalizaci a reformu svého úřadu, která ale nezahrnuje jeho vlastní rezignaci. Právě po ní ale volají představitelé opozice i někteří poslanci z jeho vlastní Konzervativní strany. „Chápu to a napravím to,“ řekl Johnson. Další vyjádření podle premiéra mohou poslanci očekávat v řádu dnů.

Některá setkání v sídle a úřadu premiéra v Downing Street během koronavirových uzávěr představovala vážná selhání klíčových lidí ve vládě a neměla se konat, vyplývá ze zprávy z interního vyšetřování vedeného Grayovou, kterou dnes zveřejnila britská vláda. Média dosud informovala o celkem 16 setkáních většího počtu lidí, policie prošetřuje 12 z nich.

Johnson na výtky poslanců reagoval opakovaně ujištěním, že jeho vláda bojuje s pandemií covidu, že situaci zvládá a že chce pokračovat v práci, kterou započal. „Jsem si jistý, že lidé chtějí, aby se tento parlament věnoval věcem, které jsou ně opravdu důležité,“ uvedl Johnson. Zařadil mezi ně i řešení dopadů brexitu.

Po premiérově projevu následovaly reakce poslanců. Kritiku sklidil Johnson mimo jiné od své předchůdkyně, bývalé konzervativní premiérky Theresy Mayové. „Lidé mohou očekávat, že jejich premiér četl protikoronavirová pravidla, porozuměl jim a respektuje je. Buď jste je nečetl, nebo jim nerozumíte, nebo jste se rozhodl, že pro vás tato pravidla neplatí,“ prohlásila Mayová.

Některá setkání v Downing Street představují závažné selhání

„Na pozadí pandemie, kdy vláda žádala občany, aby přijali dalekosáhlá omezení svého života, je některé chování kolem těchto shromáždění těžko ospravedlnitelné,“ uvádí zpráva z vyšetřování Sue Grayové. „Přinejmenším některá z těchto shromáždění představují vážné selhání při dodržování nejen vysokých standardů, které se očekávaly od lidí pracujících v centru vládního dění, ale také standardů, které se v té době očekávaly od všech obyvatel Británie,“ píše Grayová.

Ve zprávě, která má 12 stran, se také uvádí, že některé akce v Downing Street neměly být povolené, zatímco jiné „neměly mít takový vývoj“. Grayová dospěla k závěru, že zahrada v sídle v Downing Street „byla využívaná ke shromážděním bez jasného povolení nebo dohledu, což nebylo vhodné“. Upozorňuje rovněž, že nadměrná konzumace alkoholu na pracovišti není vhodná v žádném okamžiku.

V dokumentu se také uvádí, že někteří zaměstnanci chtěli vznést pochybnosti nad večírky, které se v rezidenci konaly, ale nemohli tak učinit.

Londýnská metropolitní policie v pátek oznámila, že zahájila vyšetřování některých událostí, aby posoudila, zda nebyl spáchán trestný čin. Požádala, aby se dnes zveřejněná zpráva z interního vyšetřování zmiňovala „jen minimálně“ o událostech, které prošetřuje.

Grayová uvádí, že ji žádost policie velmi limitovala v tom, co může ve zprávě sdělit. „Bohužel to nutně znamená, že jsem velmi omezena v tom, co mohu o těchto událostech říct. V současné době není možné poskytnout smysluplnou zprávu, která by obsahovala a analyzovala rozsáhlé faktické informace, které se mi podařilo shromáždit,“ píše úřednice.

„Jak jsem však poznamenala, řada těchto shromáždění neměla být povolená a neměla se vyvíjet tak, jak se vyvíjela. Z těchto událostí je třeba vyvodit významné poučení, kterým se musí okamžitě zabývat celá vláda. Není třeba čekat na ukončení policejního vyšetřování,“ uvádí v závěru Grayová.