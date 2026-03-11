Poklad ukrytý v krávě: malý kámen může mít cenu luxusního auta
11. 3. 2026 – 14:07 | Zpravodajství | Alex Vávra
Nenápadný kámen ze žlučníku krávy může mít cenu luxusního auta. Kravské žlučové kameny jsou totiž v Asii vysoce ceněnou surovinou tradiční medicíny a jejich cena na černém trhu může dosahovat stovek tisíc korun. Kvůli vzácnosti a obrovské poptávce se z nich stal překvapivě lukrativní byznys, který přitahuje obchodníky i zloděje po celém světě.
Myslíte si, že nejcennější věcí, kterou lze z krávy získat, je kvalitní hovězí steak? Ve skutečnosti může být mnohem cennější něco, co většina lidí nikdy ani neviděla. Malý žlučový kámen ze skotu může mít hodnotu stovek tisíc korun a v některých případech se prodává dráž než zlato. Tento zvláštní vedlejší produkt masného průmyslu dnes stojí za mezinárodním obchodem, tajnými překupníky i ozbrojenými přepadeními farem.
Žlučové kameny jsou ztvrdlé usazeniny žluči, které se tvoří ve žlučníku zvířete. U krav vznikají jen velmi vzácně, ale právě proto mají tak vysokou cenu. Na některých trzích se jejich hodnota vyšplhala až na přibližně 5 800 dolarů za unci, což je zhruba 133 000 korun za necelých 28 gramů. V přepočtu tak vychází asi 4 700 korun za jeden gram. V praxi to znamená, že jediný větší kámen může mít cenu stovek tisíc korun. Pro některé farmáře tak může být jeden malý kámen cennější než všechno maso z krávy, z níž pochází.
Hlavním důvodem této neobvyklé poptávky je tradiční čínská medicína. Kravské žlučové kameny se používají už více než dva tisíce let a jsou součástí léčiv určených především pro pacienty po mozkové mrtvici nebo při dalších vážných neurologických potížích. V tradiční medicíně se jim připisují schopnosti ochlazovat organismus, zlepšovat krevní oběh a pomáhat při poruchách vědomí. Moderní výzkum navíc naznačuje, že některé jejich složky mohou skutečně pomáhat chránit mozkové buňky po mrtvici, snižovat zánět a podporovat obnovu krevního oběhu v mozku.
Vzácnější než zlato
Právě jejich vzácnost je důvodem, proč se z nich stala tak drahá komodita. Odhaduje se, že žlučový kámen se objeví asi jen u jedné z tisíce krav. Navíc se většinou tvoří až u starších zvířat. Moderní zemědělství ale preferuje porážku mladších kusů dobytka, protože poskytují více masa a mléka. Mnoho krav se tak nikdy nedožije věku, kdy by se u nich kameny mohly vytvořit.
To způsobuje obrovský nedostatek na trhu. Největšími dodavateli jsou země s masivním chovem skotu, například Brazílie, Spojené státy, Austrálie, Nový Zéland nebo Argentina. Hlavním centrem obchodu je Hongkong, kam se kameny dovážejí z celého světa. Hodnota tohoto trhu už dosahuje miliard korun.
Vysoké ceny přitahují také obchodníky, kteří aktivně kontaktují farmáře nebo pracovníky jatek a snaží se od nich kameny vykupovat. Někteří prodejci nabízejí žlučové kameny za různé částky. Jedna nabídka uváděla cenu kolem 45 dolarů za gram, což je přibližně 1 030 korun za gram. Jinde se objevila nabídka 90 dolarů za kilogram, tedy asi 2 060 korun za kilogram. Tyto ceny se však mohou výrazně lišit podle kvality, velikosti a barvy kamene.
Kameny, kvůli kterým se krade
S obrovskými penězi však přichází i kriminalita. V některých regionech se kolem žlučových kamenů vytvořil černý trh. Přestože samotný prodej není vždy nelegální, velká část obchodů probíhá mimo oficiální systém, aby se prodejci vyhnuli daním a regulacím.
Brazílie, největší exportér hovězího masa na světě, se v posledních letech stala jedním z hlavních míst tohoto byznysu. V zemi došlo k několika odvážným přepadením farem, kdy ozbrojení pachatelé hledali právě tyto kameny. V jednom z případů ve státě São Paulo vnikli lupiči na farmu, svázali majitele i jejich malého vnuka a odnesli si žlučové kameny v hodnotě 50 000 dolarů, což je přibližně 1,15 milionu korun.
Podobné případy se objevují i jinde. Například na Novém Zélandu byl jeden muž obviněn z krádeží žlučových kamenů v hodnotě 20 000 dolarů za kilogram, tedy asi 460 000 korun za kilogram. Obrovská poptávka dokonce přiměla vědce vyvíjet laboratorní náhrady. Čínští výzkumníci vytvořili syntetické kameny, které napodobují část účinků těch přírodních. Ty však zatím nedokážou plně nahradit originál, a proto jsou přírodní kameny stále nejžádanější.
Příběh kravských žlučových kamenů tak ukazuje, jak nečekaně může vzniknout nový zlatý důl. Z něčeho, co by většina lidí považovala za bezcenný biologický odpad, se stala komodita, kvůli které se obchoduje, pašuje i krade. A dokud bude poptávka po tradiční medicíně tak silná jako dnes, mohou tyto nenápadné kameny zůstávat jedním z nejpodivnějších a nejdražších pokladů, jaké může kráva skrývat.