STEM: Volby by v září vyhrálo ANO, druhá SPD by těsně předstihla ODS

Sněmovní volby by v září vyhrálo hnutí ANO se 30 procenty hlasů, druhé by bylo další opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) těsně před vládní ODS. Vyplývá to z volebního modelu STEM pro CNN Prima News, který televizní stanice zveřejnila v dnešním pořadu Partie.

Předchozí průzkumy STEM i dalších agentur řadily na druhé místo ODS, hnutí SPD v nich bylo třetí. Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do sněmovny by podle aktuálního průzkumu STEM překročilo šest stran a hnutí, těsně pod ní zůstali lidovci. Hnutí ANO bývalého premiéra Andreje Babiše by získalo 30 procent hlasů, oproti o měsíc staršímu průzkumu tak přišlo o více než jeden procentní bod. Druhé místo přisoudil průzkum SPD, která si polepšila ze srpnových 11,9 procenta hlasů na 14,3 procenta. ODS se propadla z 15,5 procenta hlasů na třetí místo s aktuálními 14,2 procenta. Vládní Piráti by dostali 9,4 procenta, další partneři z vládní koalice TOP 09 a Starostové a nezávislí mají shodně pět procent hlasů. Lidovci by zůstali se ziskem 4,5 procenta hlasů těsně mimo dolní komoru, získali by ale větší podíl hlasů oproti srpnovým 3,4 procenta. Do sněmovny by se nedostali ani sociální demokraté, Přísaha či KSČM. Agentura STEM provedla průzkum od 1. do 8. září. Dotazovala se kombinací on-line a telefonických hovorů 2003 českých občanů. V říjnových volbách do sněmovny loni zvítězila do té doby opoziční koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09, pro kterou hlasovalo 27,8 procenta voličů. Dosud vládní hnutí ANO dostalo 27,1 procenta hlasů a vzhledem k volebnímu systému o jeden mandát víc než Spolu. Předvolební modely přitom vítězství Spolu nepředpokládaly, agentury favorizovaly ANO. Třetí skončila koalice Pirátů a STAN, dostala 15,6 procenta hlasů. SPD volilo 9,6 procenta voličů. Ostatní kandidující strany mandáty nezískaly. Vondra byl mezi oslovenými ke kandidatuře na Hrad, účast ve volbách odmítl Europoslanec a místopředseda občanských demokratů Alexandr Vondra patřil do okruhu osobností, které oslovil předseda poslanců ODS Marek Benda v souvislosti s možnou prezidentskou kandidaturou. Vondra dnes v pořadu Partie televize CNN Prima News uvedl, že nabídku odmítl. Zopakoval slova premiéra Petra Fialy (ODS), že koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) oznámí svůj postoj k prezidentské volbě koncem měsíce po komunálních a senátních volbách. Vondra uvedl, že Benda se v posledních měsících poctivě snažil hledat společného kandidáta vládní koalice Spolu. Potvrdil, že Benda oslovil i jeho. „Poradil jsem se s manželkou a řekl jsem, ať se nezlobí, že ne,“ řekl Vondra na CNN Prima News. Mezi potvrzené účastníky prezidentských voleb patří mimo jiné bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel, předseda odborářů Josef Středula, bývalá rektorka Danuše Nerudová, senátor Marek Hilšer, podnikatel Karel Janeček či poslanec SPD Jaroslav Bašta. Mohlo by vás zajímat STEM: Volby by v srpnu vyhrálo ANO s velkým náskokem před ODS

