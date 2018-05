Podvod na pracáku: Úřednice si vypsala fiktivní dávky za miliony korun

15:01

Na rozvoj dopravy v Praze by mělo do roku 2030 jít 112 miliard korun. Vyplývá to z takzvaného plánu udržitelné mobility, který město poslední tři roky připravuje a zastupitelstvo by ho mělo schválit v září. Novinářům to sdělil náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).