Žije si jak královna! Slavná česká supermodelka se pochlubila zbrusu novou luxusní vilou v Karibiku

Jedno bydlení? Ani omylem nestačí. Krainová jich má po světě solidní řádku a právě přibylo jedno další.

I velmi přející mistr zenu na pokročilé cestě k odhození materiálních pout a duševnímu osvícení by měl co dělat, aby nezáviděl, když přijde řeč na portfolio nemovitostí, kterými se může pochlubit slavná česká supermodelka Simona Krainová.

Možná si vzpomenete, že se nedávno rozplývala, jak se jí povedlo s manželem zajistit si byt v prestižní čtvrti Dubaje s výhledem přímo na marinu v srdci arabské metropole. Jak moc se musela plácnout přes kapsu, sice nepřiznala, ale asi je nám všem jasné, že úplně za hubičku to nebylo.

Jenže to ani omylem není všechno. Simona ještě vlastní roubenku v Čechách a byt v Praze, který ale v porovnání s ostatními domovy slavné modelky působí jako spíš do počtu. Simona krom něj vlastní ještě byt v Karibiku, konkrétně v Dominikánské republice. A pokud byste si mysleli, že to už přeci musí stačit... Tak nemusí.

Modelka rozšířila pozemek a na novém kusu si nechala navrhnout a postavit zbrusu novou vilu. Protože proč ne.

A nutno připustit, že ať už si ke stavbě najala kohokoliv, zvolila dobře, protože stavba roste jak z vody. K výstavbě zavelela před zhruba půl rokem a vila už prakticky stojí. Má hotová okna a doopravdy impozantní výhled. Interiér se teprve dokončuje, ale vezmeme-li v potaz rychlost dosavadní stavby, dokončení určitě nepotrvá dlouho.

Však se podívejte sami: