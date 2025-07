Podíl Američanů, kteří považují imigraci za přínos, se výrazně zvýšil. A to i mezi voliči Republikánské strany.

13. 7. 2025 – 8:23 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

zdroj: Profimedia

Jen několik měsíců poté, co se Donald Trump vrátil do úřadu amerického prezidenta uprostřed vlny protiimigračních nálad, se podle průzkumu společnosti Gallup výrazně zvýšil podíl Američanů, podle kterých je imigrace pro zemi přínosem, a to i mezi voliči Republikánské strany.