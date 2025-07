Zlatý byznys s bezmocí: Senioři platí, domovy seniorů vydělávají

13. 7. 2025 – 7:57 | Zprávy | Anna Pecena

Zatímco některá zařízení si říkají o desítky tisíc měsíčně, výsledkem je často levné jídlo, chybějící péče a pocit, že místo důstojného stáří dostává senior jen účet. Kolik vlastně péče opravdu stojí, co je hrazeno z pojištění a jak se bránit zbytečným výdajům?

Soukromé versus veřejné: rozdíl desítek tisíc

Zatímco státní nebo obecní domovy mají zákonem omezené sazby (v roce 2025 maximálně 575 Kč denně, tedy asi 17 825 Kč měsíčně za ubytování a stravu), soukromá zařízení si často účtují násobky – běžně mezi 30 a 70 tisíci korun měsíčně. A to bez záruky vyšší kvality.

Například podle článku na serveru Peníze.cz (zdroj) se v luxusních domovech platí i více než 60 000 Kč, často za nadstandardní pokoj, zvláštní stravu nebo volnočasové aktivity. Tyto služby ale nebývají detailně rozepsané a klient i jeho rodina pak mnohdy nevědí, za co přesně platí.

Co dostanete za své peníze?

Podle zkušeností klientů a kontrolních orgánů není výjimkou, že i v dražších zařízeních dostanou senioři k večeři pouze rohlík s máslem nebo levnou pomazánku. O hygieně nemluvě – některé domovy zajišťují sprchu jen dvakrát týdně, a běžné jsou fronty na pomoc při oblékání či toaletě. Přetížený personál často zvládá jen minimum přímé péče, přestože ta bývá součástí ceny.

Důležitý fakt: základní zdravotní péče (např. podávání léků, převazy, dohled zdravotní sestry) je hrazená z veřejného zdravotního pojištění a neměla by být účtována klientovi navíc. Pokud vám ji domov započítá do měsíčního poplatku, platíte ji dvakrát.

Jak ušetřit a nenaletět

Detailně si prostudujte smlouvu – žádejte konkrétní seznam služeb a jejich ocenění. Zeptejte se na financování péče – co je hrazeno z pojištění, co ze sociálního příspěvku (a o ten si určitě zažádejte). Přirovnávejte a nebojte se odmítnout – zařízení si prohlédněte osobně, porovnejte více možností. Zvažte domácí péči – v některých případech vyjde levněji a zachová seniorovi více soukromí i pohodlí. Prověřte reference – najděte si recenze od jiných rodin, obraťte se na krajský úřad nebo ombudsmana.

Co stát (ne)říká nahlas

Velká část seniorů ani neví, že mají nárok na příspěvek na péči (od 880 Kč do 23 000 Kč měsíčně, podle stupně závislosti). Tento příspěvek může pokrýt velkou část nákladů na domov. Přesto ho mnoho klientů nečerpá, protože jim to nikdo neřekne – a poskytovatelé nemají motivaci šetřit.

Je také důležité vědět, že i ve veřejném zařízení musí seniorovi zůstat alespoň 15 % z jeho důchodu na osobní výdaje. Pokud platíte víc, je něco špatně.

Závěr

Důstojné stáří by nemělo být luxusem jen pro bohaté. Přesto se dnes mnohdy seniorům účtuje více, než odpovídá poskytnutým službám. Proto než komukoli svěříte své peníze (nebo peníze svých blízkých), chtějte jasné odpovědi: Co přesně dostaneme? Kolik to stojí? Kdo to platí?

Jinak se může stát, že místo péče za desítky tisíc dostanete jen rohlík a studenou sprchu.