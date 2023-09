Podařilo se nám splnit 90 procent toho, co jsme si vytyčili, tvrdí šéfka Evropské komise

„Když jsem před vámi stála v roce 2019 se svým programem pro zelenou, digitální a geopolitickou Evropu, vím, že někteří měli pochybnosti. A bylo to předtím, než se svět obrátil vzhůru nohama, přišla globální pandemie a brutální válka na evropské půdě,“ řekla v úvodu své řeči šéfka unijní exekutivy. „Ale podívejte se, kde je Evropa teď. Viděli jsme zrod geopolitické unie - podporujeme Ukrajinu, postavili jsme se proti ruské agresi, reagujeme na agresivní politiku Číny,“ dodala.

Von der Leyenová si několikrát vysloužila potlesk, zejména když hovořila o právech žen či když podpořila evropské zemědělce. „Ráda bych vám poděkovala za průlomovou práci, kterou jsme vykonali v oblasti rovnosti žen a mužů. Jako pro ženu to pro mě hodně znamená,“ řekla. „Neexistuje jediný argument, proč by za stejnou práci měla být žena placena méně než muž. Naše práce ale zdaleka nekončí, musíme pokračovat v pokroku,“ dodala. „Vím, že tento parlament podporuje náš návrh na boj proti násilí na ženách. I zde bych byla ráda, kdybychom uzákonili princip: Ne znamená ne,“ doplnila za potlesku europoslanců.

