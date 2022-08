Počet nelegálních migrantů do Česka letos výrazně stoupl

V letošním roce výrazně stoupl počet migrantů, kteří do Česka přicházejí přes slovenskou hranici. Většinou jsou to Syřané, kteří přijíždějí z Turecka a míří do Německa či Rakouska. Ministerstvo vnitra navýšilo počty míst v uprchlických zařízeních a chce zpřísnit postihy pro převaděče. Krajním řešením by bylo znovuzavedení přeshraničních kontrol se Slovenskem. Na tiskové konferenci to dnes řekli ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a policejní prezident Martin Vondrášek.

Počet uprchlíků, kteří používají Česko jako tranzitní zemi, stoupl do 21. srpna letošního roku na 3651. Za celý loňský rok jich bylo 1330, v dřívějších letech se pak pohyboval kolem dvou až čtyř stovek. V letních měsících se zvýšila tranzitní migrace i v porovnání s rokem 2015, kdy Evropu zasáhla poslední velká migrační vlna. „Zatím neměla čísla vliv na nárůst kriminality,“ uvedl Rakušan. Nezhoršila se podle něj ani bezpečnostní situace v Česku. Ministr chce problém řešit na evropské úrovni, řešením je podle něj zejména dobrá ochrana vnějších hranic EU. Rakušan zopakoval, že Česko bude nadále odmítat kvóty na přerozdělování uprchlíků. S ministerstvem spravedlnosti chce ministr jednat o možnostech zpřísňování trestů pro převaděče. Na hranicích Česka se Slovenskem bylo dnes kvůli zvyšování nelegální migrace zahájeno cvičení ke znovuzavedení kontrol. Potrvá dva dny, vedle policistů se ho zúčastní na 150 příslušníků armády a 30 celníků. Cizinecká policie loni odhalila při nelegální migraci 11 170 cizinců, o 4077 více než v roce 2020. Je to nejvyšší počet od roku 2008, od kterého má ČTK údaje k dispozici. Statistiky však významně ovlivnila pandemie covidu-19, zahrnují totiž i cizince, kteří vstoupili do České republiky legálně, ale nesplnili protiepidemická nařízení. Policie podle Vondráška nyní provádí na hranicích se Slovenskem namátkové kontroly, reaguje také na telefonáty na linku 158. „Denně zajišťuje kolem stovky migrantů,“ uvedl. Policisté se podle něj v současnosti také snaží o ofenzivnější přístup, zadrželi už 55 převaděčů. Vondrášek považuje za nutné nastavit dlouhodobý systém. „Nic nenasvědčuje tomu, že by se měla situace zlepšit,“ prohlásil. Policisté mohou zadržené syrské uprchlíky vracet zpět na Slovensko, z něhož do Česka přišli, nebo jim dají výjezdní příkaz a musí do 30 dnů opustit zemi. Do Sýrie je vyhostit nemohou. Letos se snažila policie předat zpět na Slovensko formální cestou 583 lidí, Slovensko zatím akceptovalo čtyři žádosti a 561 jich odmítlo. Krátkou cestou přijala země 47 migrantů. Syřané se podílejí na nelegální tranzitní migraci v Česku 76 procenty, následují Afghánci a Turci. Mohlo by vás zajímat NKÚ odkryl nedostatky v programu migrační politiky, ministerstvo vnitra nesleduje konkrétní dopady

