Jiskra nevyhasla? Babiš na dovolené s Monikou, na Hradě se pak vedli za ruce
Oficiálně už spolu nežijí, ale třeba není všem dnům konec.
Jejich vztah sice oficiálně skončil už někdy před rokem a půl a od té doby žijí Andrej Babiš a jeho manželka Monika Babišová odděleně, v poslední době se ale zdá, že stará láska rezaví přeci jen o dost méně, než to vypadalo.
První vlaštovka by klidně mohla být jejich společná dovolená. Spolu si totiž vyrazili po dlouhé době, předtím cestovali každý sám.
Teď ale poctili návštěvou Dubaj: „Bylo to krátké, ale krásné! Moc jsme si to užili a teď už mířím zase zpátky za vámi,“ psal Babiš na sociálních sítích.
Zda mezi ním a Monikou v předalekých Emirátech opět něco vzplálo, si celkem očekávatelně nechal pro sebe. Na Hrad k předávání vyznamenání však dorazili společně. Babiš manželce celou dobu nabízel rámě a občas ji dokonce vedl za ruku.
Na druhou stranu se stejně dobře mohlo jednat prostě jen o dobré vychování: „To, že se žena zavěsí do muže, speciálně v podpatcích, nepovažuji za nic nestandardního. Nemyslím, že tento kontakt naznačuje něco jiného než projev gentlemanství. Z praxe znám páry, kde vztahy fungují i po rozchodu nebo rozvodu – a to přestože zúčastnění mají třeba už i nové partnery,“ cituje Blesk vztahovou koučku Nikolu Rusnákovou.
Tak či tak, někdejší prohlášení, že chtějí i přes konec romantiky dál fungovat jako harmonická rodina, zřejmě Babiš s Monikou mysleli vážně.
Šéf ANO se později ohradil i proti výtkám, že na ceremoniálu netleskal a vypadal, že ho předávání nezajímá.
„Chtěl jsem vám říct, že mám obrovský průšvih. Prý jsem podle některých médií a jednoho poslance málo tleskal. No, taková náhoda, že zrovna Česká televize mě zabrala, když jsem skutečně netleskal, nebo dokonce jsem měl přivřené oči. Chci vám jenom říct, že to není pravda. Není pravda, že by mě Monika upozorňovala, že málo tleskám,“ hájil se Babiš ve videu, které přidal na sociální sítě.
„Samozřejmě, že jsem tleskal, hlavně tomu devítiletému hrdinovi Šimonovi Malému, který zachránil svého dědečka. A stejně jsem tleskal dalším hrdinům, odbojářům, kteří byli oceněni in memoriam, jako i našim sportovcům a vědcům a úžasné Martině Navrátilové, kterou neskutečně obdivuju,“ dodal.
„Takže se omlouvám. Tleskal jsem a příště budu tleskat ve stoje, a možná udělám i mexickou vlnu,“ uzavřel sarkasmem.