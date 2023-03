Po železničním neštěstí rezignoval řecký ministr dopravy

Řecký ministr dopravy Kostas Karamanlis dnes v reakci na tragickou železniční nehodu rezignoval na svou funkci. V prohlášení uvedl, že přebírá plnou zodpovědnost za chyby řeckého státu. Úterní srážka osobního vlaku s nákladním u města Larisa si vyžádala nejméně 38 obětí a šest desítek dalších lidí skončilo v nemocnici, z toho šest leží na jednotkách intenzivní péče.

„Rezignace je má povinnost a je to to nejmenší, co mohu udělat, abych uctil památku obětí,“ uvedl Karamanlis v prohlášení.

Příčina nehody se vyšetřuje. Policie už zadržela devětapadesátiletého přednostu stanice v Larise, jehož podezřívá z nedbalosti, která způsobila, že vlaky jely proti sobě na stejné koleji. Muž vinu odmítá.

Řecký železniční systém potřebuje modernizaci. Mnoho spojů v zemi jezdí po jednokolejných tratích a na řadě míst stále nejsou automatické signalizační a řídicí systémy. „Nic nefunguje, všechno se dělá ručně. Na trati Atény-Soluň jsme v ‚manuálním módu‘,“ řekl televizi ERT šéf sdružení strojvedoucích.