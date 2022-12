V Berlíně prasklo obří akvárium, do mrazivého rána se rozlilo milion litrů vody

Počasí v Berlíně je dnes ráno mrazivé, teploty se mají podle předpovědi udržet pod nulou po celý den i o víkendu.

Obří akvárium bylo součástí hotelového komplexu nedaleko náměstí Alexanderplatz. Policie jeho okolí uzavřela. Internetový portál televize ntv uvádí, že dnes kolem 05:45 se ozvala hlasitá rána a na ulici vyletěla část fasády hotelu. Výbuch byl tak silný, že ho zaznamenaly dva seismografy v Berlíně. Na záběrech uživatelů sociálních sítí jsou vidět trosky akvária v rozsáhlé hale a jak mezi nimi procházejí záchranáři se svítilnami na přilbách. Na místě zasahují záchranáři s pátracími psy.

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN