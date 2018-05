Plemeno, které 'zachránil' film s Gerem v hlavní roli, dobývá svět celebrit

do krypty v katedrále ve městě Roskilde.

Téměř sedm let práce obnášela výroba skleněného objektu, který je součástí sarkofágu pro dánskou královskou rodinu. Čtyřtunové dílo vzniklo v Pelechově u Železného Brodu ve studiu, které provozuje výtvarník a sklář Zdeněk Lhotský. Na začátku dubna byla socha

Republikový výbor ANO podpořil další vyjednání s ČSSD o společné vládě.Televizi Nova to během jednání výboru řekl místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek. Výbor podle něj dostal informaci o podmínkách ČSSD pro koaliční vládu. Koaliční smlouva by mohla být hotova do konce týdne, uvedl Faltýnek.

Představitelům ANO se nelíbí podmínky, které si klade ČSSD ohledně šéfa hnutí ANO a premiéra v demisi Andreje Babiše. Ten dle dnešních slov také nevidí důvod přeobsazení funkcí ve sněmovně, které by se týkalo SPD Tomia Okamury.

Demonstraci, kterou v úterý pořádala na plzeňském náměstí krajně pravicová Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS), Dělnická mládež a Blok proti islamizaci narušily na dvě osoby z DSSS. Ještě před projevy vběhly do shromážděné opozice příznivců levicového extremismu, a narušily tak veřejný pořádek. Policie muže předvedla na obvodní oddělení k dalším úkonům

Britské orgány zatím neidentifikovaly osoby podezřelé z otravy bývalého ruského dvojího agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Juliji. V úterý to v parlamentu řekl poradce premiérky Theresy Mayové pro národní bezpečnost Mark Sedwill, a to navzdory dřívějším informacím některých médií, že se tak už stalo.

Češi mají o letenky a jízdenky na letošní hokejové mistrovství světa v hokeji v Kodani zájem. Některé termíny letů na začátku května jsou skoro vyprodané. ČSA posílí v sobotu 5. května svou linku do Kodaně.

