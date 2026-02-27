Nekončíme! Dopita velí k útoku na Soukupa: "Pokud existuje spravedlnost, tak musí dostat trest"
27. 2. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Miroslav Dopita nehodlá nechat věci jen tak a bude se snažit slavného podnikatele usvědčit z trestného činu.
Až se jednou věčně rozhádaná trojice Agáta Hanychová, její manžel Miroslav Dopita a její expartner Jaromír Soukup konečně přestanou hádat, podávat na sebe žaloby, pohánět se vzájemně k soudu a kydat na sebe hnůj, objem českého internetu se zmenší o asi tak polovinu.
Což je samozřejmě nadsázka. Že spolu ale zmínění vedou opravdu dost sporů, je čistý fakt. A že se jim zrovna dvakrát nechce přestávat jakbysmet.
Na veřejnost se nedávno dostala informace, že Soukup hodlá pokračovat ve sporech s Agátou i poté, co bylo u soudu dosaženo příměří, které ale, zdá se, moc dlouho nevydrží.
Součástí dohody s Agátou bylo přitom to, že dvojice stáhne všechny své vzájemné žaloby. Už se ale neřešily spory, které se Soukupem vede ještě Agátin manžel Miroslav Dopita. A právě ten hodlá přejít do útoku.
Jde přitom o často skloňovanou bitku se Soukupem, kterou oba pánové vykreslují ve velmi rozdílném světle. Jaromír tehdy dostal ošklivě nařezáno, což ale Miroslavovi k zadostiučinění nestačí a nelíbí se mu, že to, že Soukup dle jeho slov neoprávněně vstoupil na jeho pozemek, by měl být pouhý přestupek. Považuje to totiž za trestný čin.
„Běží tam odvolání. Teď je to na magistrátu. Nesouhlasím, aby se to řešilo jenom přestupkově. Jsem přesvědčený o tom, že z toho má být trestní řízení. Vždy to úřady napsaly jasně, že. to má jasné znaky spáchání trestného činu, tak nechápu, jak to mohla policie zkusit hodit do přestupku,“ prozradil Dopita pro eXtra.cz.
„Domluva ohledně ukončení sporů byla jen mezi Agátou a jím. Ale tohle je moje a jeho a to nepustím, ani kdyby se stavěl na hlavu. Zaslouží trest,“ pokračoval.
„Chci mluvit před soudem. Podle mě by ho to zničilo. Byl jsem už minule připravený na hodinový monolog. Aby se ukázala pravda v plném rozsahu. A to věděl a proto z toho vycouval,“ dodal v narážce na nedávný soud, který se nekonal, protože Dopita přišel, ale Soukup ne.
„Tohle nepustím. Může mít kamarádů, jak chce, ale jsem si tak jistý tím, co provedl, že po tom půjdu. Pokud existuje spravedlnost, tak musí dostat trest. Nikdo nemůže vniknout na cizí pozemek a začít se tam prát,“ dodal odhodlaně.