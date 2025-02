Platíte jen kartou? Pozor, hotovost je v mnoha věcech lepší

Většina z nás dnes už automaticky sahá po digitálním platidle, ale na hotovost není dobrý nápad úplně zanevřít.

Na jedné straně barikády zákazníci, kteří preferují pohodlí a rychlost digitálních plateb, proti nim zase ti, co si cení soukromí a volnosti, kterou s sebou nese hotovost. A moderní technologie placení skrývají i řadu nevýhod, na které je potřeba nezapomínat.

Placení hotovostí je nejen tradiční, ale také bezpečnější, když přijde na ochranu soukromí. Při hotové platbě je daleko obtížnější zaznamenat, co a kde jste nakupovali a kolik jste za to utratili. Zaplatíte-li naopak kartou, všechny tyto informace is banka uloží a analyzuje, aby získala přehled o vašich nákupních zvyklostech. Banky i jiné instituce pak z platebních dat mohou zjistit nejen místo pobytu, ale třeba i indicie ke zdravotnímu stavu, majetkovým poměrům či politickým preferencím. Data se pak dají využít třeba k marketingu, ale i horším věcem.

Společnost se stále více dělí na ty, kteří preferují platby kartou, a na ty, kteří dávají přednost hotovosti. První skupina často nechápe, proč někdo odmítá platit kartou nebo si nechce zřídit bankovní účet. Každý má však právo rozhodnout se podle svých hodnot a priorit. Pro některé je důležitější pohodlí, pro jiné zase svoboda a nezávislost.